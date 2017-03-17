Qualcomm, Snapdragon'a "işlemci" denmeden duyduğu rahatsızlığı belirtti. Bundan sonra Snapdragon'a "işlemci" demeyeceğiz.

Qualcomm, mobil platforma işlemciler üreterek ünlenen bir firma. Şu anda günümüzde yer alan telefonların çok büyük bir kısmında Qualcomm Snapdragon işlemciler bulunuyor, ancak şirket bu işlemcilerin ismi konusunda biraz rahatsız. Qualcomm, ürettiği işlemcilerin yalnızca işlemci olmadığını, bu yüzden de bu cihazlara “işlemci” denilemeyeceğini açıkladı.

Qualcomm Technologies’in ürettiği Snapdragon donanımı, Android telefonların büyük bir kısmında yer alıyor. Qualcomm, Snapdragon’a “işlemci” demenin teknolojiyi kısıtladığını düşünüyor. Snapdragon’a sıradan bir işlemci demenin, “Teknolojinin yetersiz gösterimi ve on binlerce Qualcomm Technologies prototipinin yok sayılmasını sağladığını” belirtiyor yetkililer.

Qualcomm, bundan sonra Snapdragon’u işlemci yerine platform olarak adlandıracak. Bir Snapdragon işlemcinin içerisinde, hızlı şarj, parmak izi, Wi-Fi ve ses işleme teknolojileri bulunuyor. Adamlar bu yönden bakıldığında son derece haklı.

Uzun vadede Snapdragon’un platform olarak kabul göreceğini belirten Qualcomm, tüketici için önemli olmadığını bilmesine rağmen herkesin ürünü kimin ürettiğini bilmesini umuyor. Qualcomm, bu isim değişikliği ile karşılaştırmaların da önüne geçeceğini düşünüyor. O konuda pek umutlu olmadığımı söylemem gerekiyor.

Bakalım, Snapdragon işlemcisine ne kadar sürede Snapdragon platformu diyebileceğiz.