Günümüzün en hızlı gelişen teknoloji sektörlerinden olan AR (arttırılmış gerçeklik) ve VR (sanal gerçeklik) gözlükleri, mobil cihazların için işlemci üreten Qualcomm’un yeni işlemcisi sayesinde adeta uçacak. Yeni Snapdragon XR1, gerçek hayata daha yakın bir dijital dünyanın kapılarını aralıyor.

Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel, bu gözlüklerin hala akıllı telefonlara bağımlı birer cihaz olarak düşünülmesidir. Aynı zamanda son derece sınırlı sayıda ürünün bulunmasının nedeni ise, özel işlemci birimlerinden yoksun olmamız. Günümüzde piyasada bulunan Microsoft HoloLens, HTC Vive, PlayStation VR, Oculus Rift gibi ürünler dışında başka bir ürün bulma şansımız çok zayıf.

Qualcomm, bu sorunu kökünden çözmek, daha çok AR ve VR gözlüğü üretilmesini sağlamak için kolları sıvadı. Şirket, sadece bu platformlar için tasarlanan Snapdragon XR1 yongasını tanıttı:

Bu işlemci sadece daha çok gözlük görmemizi sağlamayacak, aynı zamanda fiyatlarda da önemli bir düşüş yaşanmasına neden olacak. Çünkü daha önce sunulan ürünlerin büyük kısmı, mobil cihazlar için geliştirilen yongaların özelleştirilmesiyle ortaya çıkan sistemleri kullanıyorlardı. XR1 ile üreticiler sadece yongayı devreye monte edecek, böylece maliyetler düşmüş olacak. Tüketiciye de bu durum fazlasıyla olumlu yansıyacak.

XR, Qualcomm’un AR ve VR teknolojilerini bir arada andığı bir kısaltma. Açılımı ise Extended Reality, yani Genişletilmiş Gerçeklik. Yani Qualcomm, yeni yonga setiyle zaten bir süredir birleşmekte olan iki alan AR ve VR'yi daha hızlı bir araya getirme amacı güdüyor.

Snapdragon XR1 kullanılan gözlüklerde, 4K çözünürlüğünde 30 FPS videolar izlemek mümkün olacak. Daha şimdide HTC Vive gibi pek çok üretici işlemciye talip oldu. Qualcomm, bu işlemcinin sahip olduğu kulaklıkların yüz milyonlarca kişi tarafından satın alınacağını söylüyor.

Günümüzün çoğu VR ve AR seti, bilgi işlem kapasitesi yönünden oldukça sınırlı. Bu cihazların kafamız üzerindeyken bağımsız bir hale gelmeleri için XR1 gibi özel yonga setleri gerekiyordu.

Önümüzdeki aylarda, oldukça uygun fiyatlara sahip dijital gerçeklik setleri görmeyi bekliyoruz.