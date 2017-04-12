Qualcomm, BlackBerry'e 815 Milyon Dolar Ödeyecek

Yonga devi Qualcomm, telif anlaşmazlığı davası yüzünden BlackBerry'e 815 milyon dolarlık geri ödeme yapacak.

Teknoloji dünyası gelişmeye ve her an yeni teknolojiler hayatımıza girmeye devam ederken elbette markalar arasındaki patent ve telif ihlali kavgaları da bitmek bilmiyor. Bu olaylardan bir tanesi de Qualcomm ve BlackBerry arasında yaşanmıştı. Mahkeme, konuyla ilgili kararını verdi.

Bundan yaklaşık 2 yıl önce BlackBerry'nin 2010 - 2015 yılları arasında Qualcomm'a hakları ait olan bazı bazı teknolojileri kullanmış ancak BlackBerry ve Qualcomm telif anlaşmazlığı nedeniyle problemler yaşamış ve olay mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme sonucunda BlackBerry'nin Qualcomm'a yüklü bir miktar ödeme yapmasına karar verilmiş ancak BlackBerry temyiz hakkını kullanmıştı.

Mahkeme, telif anlaşmazlığı nedeniyle Qualcomm'un BlackBerry'e 815 milyon dolar geri ödeme yapmasına karar verdiğini duyurdu. Karar sonucunda Qualcomm, BlackBerry'e 815 milyon dolarlık bedeli geri ödemek zorunda ancak konuyla ilgili Qualcomm'un da karara itiraz edeceği düşünülüyor.