İşlemci sektöründe bilgisayar bağlamında piyasanın lideri konumunda bulunan Intel, ne yaptıysa mobil sektörde istediği başarıyı elde edemedi. Şirketin şimdi kısa yoldan bu alanda lider olmak için bir planı var: Qualcomm'u satın alması beklenen Broadcom'u satın almak.

İletişim teknolojileri alanında büyük bir dev olarak karşımıza çıkan Broadcom, geçtiğimiz aylarda Qualcomm'u satın almak için çeşitli aralıklarla çeşitli teklifler sunmuştu. Şirket en son 14 Şubat'ta gerçekleştirdikleri toplantıda 120 milyar doların üzerinde bir teklif sunmuş ancak başarılı olamamıştı. Intel ise mobil işlemci alanına yaptığı 10 milyar dolarlık yatırım sonrası elle tutulur hiçbir pazar payı alamamıştı ve 2016 yılında bu yenilgiyi kabullenmişti.

Kasım ayında Broadcom ve Qualcomm arasında başlayan satın alma tartışmaları Qualcomm'un inatçı duruşu nedeniyle tıkanmış bir yol izlemekteydi. Ancak Broadcom yönetim kurulunda sandalye kaparak, pratik manada şirketi ele geçirmeye çalışıyor. Qualcomm ise işleri daha karışık hale getirmek için NXP Semiconductors'ı satın almaya çalışıyor.

Diğer yanda bulunan Intel ise bu iki şirketin potansiyel birlikteliğinin kendisine büyük tehdit olacağını düşünüyor. Bu anlamda Intel adeta büyük balık küçük balığı yutar yasasını izlemenin yollarını kovalıyor. Dev şirket, şu an için Broadcom'un başarılı olamaması sebebiyle neşeli günler yaşasa da bu tip bir satın alma gerçekleşirse, komple iki şirketi bünyesine katmayı düşünüyor. Intel, rekabette kalabilmek için diğer küçük satın almalar da dahil olmak üzere diğer birçok seçeneği de ele alıyor. Bununla birlikte Broadcom Qualcomm birlikteliği lokal yarı iletken endüstrisini çok daha az rekabetçi hale getirmesi açısından tehlikeler de içeriyor. Zira tekelleşme başladıktan sonra küçük kapitalistin ayakta kalamadığı bir durum ortaya çıkıyor. Intel'in potansiyel satın alma durumu da işleri daha kötü bir hale götürebilir.