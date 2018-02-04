KGI Securities'in güvenilir analisti Ming-Chi Kuo'nun tahminlerine göre Intel, 2018 yılında üretilecek iPhone'ların yegane baz bandı tedarikçisi olabilir.

KGI Securities'in güvenilir analisti Kuo'nun yatırımcılara yönelik olarak yayınladığı bir mesajda 2018 yılı iPhone parçalarıyla ilgili daha önceki tahminlerini yenileyerek, Intel'in bu yıl iPhone hücresel modemleri için yegane tedarikçi olabileceğini belirtti.

Kuo daha önce yaptığı tahminlerde 'baz bant çipi' siparişlerinin yüzde 70'ini Qualcomm'un alacağını, kalanının da Intel'e gideceğini düşünüyordu.

Intel'in çip teknolojisinin Apple'ın performans standartlarını karşılaması bekleniyor. Firmanın temel bant çözümünün CDMA2000, dual SIM ve dual standby (DSDS) teknolojilerini desteklemesi, Inetl'in ürünlerini yeni nesil telefonlar için ideal hale getiriyor. Buna ek olarak Intel daha makul fiyatlar sunuyor.

Intel'in modem performansı geçmişte sürekli tartışma konusu olmuştu. Qualcomm geçtiğimiz yıl açtığı bir davada, Apple'ın Qualcomm'un temel bant çiplerini kasti olarak yavaşlatarak, daha yavaş çalışan Intel'in silikonuyla eşdeğer hale getirmeye çalıştığını iddia etmişti. Performanstaki bu farklılığın Intel tarafından giderilip giderilmediği bilinmiyor.

Kuo aynı zamanda Apple'ın Qualcomm ile devam eden yasal savaşına da işaret ederek, iPhone'a özel olarak oluşturulacak bir paktın, Qualcomm'un pazarlık gücünü zayıflatabileceğini belirtti. Apple'ın 2018 yılı iPhone modelleri (ve belki de sonrasındakileri de) Intel'e ayırmasıyla birlikte halihazırda ihtilaflı olduğu Qualcomm'a baskı uygulayabililir.

Qualcomm'un Apple'ın eline düşüp düşmeyeceğini zaman gösterecek diyor Kuo. Bununla birlikte Intel'in beklenen performansı sağlayamama ihtimali de bulunuyor. Tabii Apple' da tedarik zincirinde çeşitliliğe gitmenin yollarını arıyor.

Qualcomm'un bu olası sipariş açığını kapatmak için Çinli akıllı telefon üreticilerine dört elle sarılabileceğini düşünüyor Kuo.

Qualcomm halihazırda Apple tarafından açılan dava nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolarlık bir dava zinciriyle karşı karşıya. Söz konusu davalar, Qualcomm'un rekabete karşı uygulamaları ve kullanım hakkı harçlarını yüksek seviyede tutması iddialarıyla açılmıştı Apple tarafından. Çip üreticisi Qualcomm aynı zamanda uluslararası ticaret kısıtlamalarına da maruz kaldı. Apple'dan parça siparişlerini garantilemek için yasa dışı ödemeler yaptığı gerekçesiyle Avrupa Birliği de 1.2 milyar dolar para cezası kesmişti Qualcomm'a.