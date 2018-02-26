Qualcomm, 5G’nin gerçek hızını herkese göstermek için Amerika’da bir test yaptı. Yapılan testin sonuçları, internetin geleceğini bizlere gösteriyor.

Qualcomm, son dönemde kaynaklarının büyük bir kısmını 5G teknolojisini geliştirmeye adadı. İnternetin geleceği olarak kabul edilen 5G teknolojisi, bu sıralar çeşitli testlere sokuluyor. Önümüzdeki yıllarda hayatımızın bir parçası olması beklenen 5G’nin aldığı test sonuçlarına baktığımızda, önümüzdeki yıllarda bizleri neyin beklediğini az çok görmüş oluyoruz.

Son günleri 5G’nin teorik olarak çok yüksek hızlara çıkacağını duyarak geçirdik, ancak bu hızları gerçekte görme imkanını tam olarak bulamamıştık. Qualcomm, bu sorulara İspanya Barcelona’da düzenlenen Mobile World Congress’de yayınladığı 5G simülasyon testleriyle cevapladı. Şirket, yaptığı gerçek dünya internet simülasyonunda, geleceğin internetinin “gerçek” anlamda hızlı olacağını göstermiş oldu.

Qualcomm, 5G teknolojisinin bir gün sunabileceği gigabit-plus hızlarıyla ilgili tahminleri vermek yerine, Frankfurt ve San Francisco’daki gerçek dünya koşullarını kullanarak bir test gerçekleştirdi. Farklı hızlar için LTE ile 5G’yi kıyaslayan Qualcomm, normal LTE bağlantılardan çok daha yüksek bir değer elde etmeyi başardı. 4G LTE bağlantısı 150.1 Mbps gibi son derece yüksek bir bağlantı hızı yakalarken, 5G, 3022 Mbps gibi kolay kolay aşılamayacak bir hıza ulaştı. Üstelik bu hız yapılırken 5G istasyonu değil, halk tarafından sürekli kullanılan 4G LTE teknolojisine sahip bir istasyon kullanıldı.

Her aşamada 4G’den daha yüksek hız sunan 5G, 4G’nin 56 Mbps olduğu yerde 490 Mbps gibi hızlar sunabiliyor. Bu hızla en azından eski 4G teknolojisinden 7-8 kat daha yüksek hızlara çıkacağını gösteren 5G, internetin önümüzdeki senelerde alacağı hızları da gözler önüne seriyor.

Gerçekçi olmak gerekirse önümüzdeki senelerde 5G teknolojisi yaygınlaşmaya başladığında 3000 Mbps’lere çıkacak bir internet hızı, en azından ülkemizde olmayacaktır. Zaten bu kadar yüksek bir hızın kablolu bağlantılarda bile zar zor bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Ülkemizde bu hızın 300-500 Mbps arasında bir değeri sunulsa herkesin mutlu olacağını düşünüyorum. Özellikle şu anda 5 Mbps hızla internete bağlandığım için bu hızlar insana komik sayılar olarak gözüküyor.