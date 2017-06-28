Qualcomm'un Ekran İçi Parmak İzi Sensörüne İlk Müşteri Çıktı

Son bir kaç yıldır ekran boyutunu arttırmak adına üreticilerin nereye koyacaklarını bilemedikleri parmak izi sensörü, Qualcomm'un tanıttığı yeni sensörler ile ekranın arkasına geçti.

Qualcomm’un yeni tanıttığı parmak izi sensörünün ilk müşterisi Çinli telefon üreticisi Vivo oldu.

Son yıllarda üreticilerin üzerinde kafa yorduğu konulardan biri olan parmak izi sensörü konumu, bu yıl çözümlenecek gibi görünüyor. Qualcomm’un tanıttığı ultrasonik parmak izi okuma teknolojisi, belirli ekran tipleri, cam ve metalin arkasından parmak izinin kesin bir şekilde okunabilmesine olanak sağlıyor.

Bu teknolojinin ilk müşterisi olan Vivo’dan hemen bir konsept videosu tweetlendi. Videoda tamamen parmak izi sensörünün cihazın yüzeyinde yer kaplamaması üzerinde durulmuş.

Bu teknolojiye sahip ilk telefonun ne zaman geleceği belli olmasa da, Qualcomm’un orta seviye işlemciler Snapdragon 660 ve 630 bu teknolojiyi destekliyor. 2017’nin en üstün işlemcisi olan Snapdragon 835’in bu teknolojiyi desteklemediğini biliyoruz ancak ardından yayınlanacak Snapdragon 836 modelinin destekleyeceğine kesin gözüyle bakabiliriz.