Qualcomm, dünyanın en büyük mobil işlemci üreticisi olarak ARM gibi devlerin üzerine toprak atıyordu. Yapay zeka destekli işlemciler konusunda atağa kalkan ARM, üç farklı mobil işlemci yongasını duyurdu. Rekabette ortalık kızışıyor.

Bu hafta boyunca mobil işlemci üreticilerinden, çok sayıda yeni ürünün haberini aldık. Qualcomm, hızlı yükselişine çelme takan Apple’a doğrudan rakip olarak yapay zeka destekli yeni nesil işlemcisi için çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda firmanın Snapdragon XR1 ile başlattığı sanal gerçeklik gözlüğü işlemcileri, önümüzdeki yıllarda fazlasıyla tercih edilecek.

Çoğu insan cihazlarındaki donanım parçalarını merak etmeseler de akıllı telefonlar, gelecekte bilgisayarların yerini alacak kadar güçlü olacaklar. Günümüzün bilgisayar sektöründeki en çetin rekabetini veren Intel ve AMD’nin yerini Qualcomm ve ARM’nin alması bekleniyor. Bunlar haricinde sadece kendi cihazları için işlemciler üreten Exynos serisiyle Samsung ve A serisiyle Apple var.

ARM ise yok olan bir şirket olmamak adına geçtiğimiz yıl çıkarttığı işlemcilere kıyasla büyük ilerleme kaydettiği 3 yeni modeli duyurdu. Şimdi hazırsanız, o işlemcilere tek tek yakından bakalım.

ARM Cortex-A76 CPU:

Firmanın bir önceki yıl çıkan modellerine kıyasla bu model, %35’lik performans artışıyla geldi. Aynı zamanda batarya tüketimi konusunda %30 daha verimli olduğu açıklandı. Bildiğiniz üzere işlemciler küçüldükçe ve malzemelerin kalitesi arttıkça tüketilen enerji miktarı da azalıyor. Cortex-A76, aynı zamanda yapay zeka ve makine öğrenimi desteği sunan bir yapıyla geliyor.

Qualcomm’un Snapdragon 850 modeli üzerinde çalıştığını, bu işlemciyi mobil cihazlar haricinde bilgisayarlarda da kullanmak istediğini biliyoruz. ARM’de Cortex-A76’sı için DynamIQ adında bir teknoloji sunuyor. Bu sayede işlemcinin bilgisayarlarda kullanılması da kolaylaşıyor.

ARM Mali-G76 GPU:

Mobil cihazlarda bulunan işlemcilerin içinde, bilgisayarlarda ayrı birer donanım olarak gördüğümüz ekran kartları da yer alıyor. Yeni Mali-G76 GPU, yine öncelki yıllara göre %30 verimlilik artışı sağlarken, oyun ve grafik performansını da arttırıyor. Bu sayede geliştiriciler, uygulama mağazalarına daha gelişmiş özelliklere sahip oyunlarını yükleyebilecekler.

Tıpkı Snapdragon XR1 işlemcisi gibi Mali-G76 GPU da sanal gerçeklik gözlüklerinde kullanılabilecek. Ayrıca bu işlemci yongası Samsung, HiSilicon ve MediaTek gibi şirketlerin ürettiği merkezi yongaların içinde de bulunacak.

ARM Mali-V76 VPU:

İşte ARM’nin gol atmayı beklediği bir diğer alan da burası. 4K kalitesinde videolar izleme, video konferanslar sırasında ekranı kaydetme, 60 FPS’lik görüntülerin performansını iyileştirmeye yönelik atılan Mali-V76 adımı, ARM’nin kasasını doldurabilir.