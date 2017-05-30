Akıllı telefonlar için yonga üretiminde zirvenin sahibi olan Qualcomm’un mühendislik biriminde genel müdür yardımcılığını yürüten Türk mühendis Ersin Terzioğlu, Apple’ın kablosuz donanım üretimine kaptanlık edecek.

Ürettiği işlemci yongalarıyla son yılların yükselişe geçen firmalarından olan Qualcomm’un başarı mimarlarından olan Ersin Terzioğlu, artık Apple’ın kablosuz cihaz üretiminden sorumlu yönetici olacak. Kendisi bu mükemmel haberi LinkedIn profilinden duyurdu:

"Qualcomm'da 8 inanılmaz yıl geçtikten sonra, bir sonraki maceramıza geçmenin tam zamanı. Qualcomm'da çok yetenekli ve özel kişilerin yer aldığı, onur duyduğum bir ekiple büyük başarılara imza attık. (10nm’yi geliştridik ve bu takım ilk ürünü pazara sunmak için harika bir iş çıkardı!)"

Apple’ın bu transferi, mobil cihazlarda bulunan modem çiplerini geliştireceğine dair güçlü bir işaret. Zira şirketin SoC adı verilen geniş bant işlemcileri daha kaliteli hale getirmek istiyordu ve bunun için Terzioğlu’nun yönettiği ekibin teknolojilerini kullanıyordu. Ayrıca bu transferin arka planında, Apple ve Qualcomm arasında devam eden patent anlaşmazlığının olduğu da söylentiler arasında.

Artık Apple’da kariyerine devam edecek olan Ersin Terzioğlu’nu kutluyor, imza atacağı yeni başarıları sizlere duyurmak için sabırsızlanıyoruz.