Qualcomm üreteceği Hi-Fi ses modülünü kullanarak telefonunuzda ses kalitesini ve performansını arttırabilirsiniz

Qualcomm tarafından bu hafta düzenlenen teknik zirvede akıllı telefonlar için geliştirilmiş üst düzey Snapdragon 845 yonga setinin yanı sıra USB-C Hi-Fi DAC ses modülü tanıtıldı. Modül telefonun USB C girişini, ses girişine dönüştürerek içerisindeki çip sayesinde, sesteki tizleri ve pesleri daha kaliteli hale getiriyor. Aynı zamanda jak girişi olmayan akıllı telefonlar için de harika bir dönüştürücü olan bu cihaz, eğer fiyatı çok yüksek olmazsa epey popüler olacak gibi.

Qualcomm ses kalitesini arttırmak için AQT1000 123dB'den 384kHz'e kadar, 32 bitlik ses ve THD + N'den -105dB'lik dinamik bir mesafeyi kullanıyor. Ayrıca modül içerisinde caz konserlerinin yakalanması için geliştirilen ve PCM'den daha yüksek çözünürlüklü ses sinyalleri üretmek için farklı bir yaklaşım benimseyen DSD (Direct Stream Digital) ses desteği bulunuyor.

DSD (Direct Stream Digital) ses sisteminden bahsedecek olursak; sony tarafından geliştirilen pratikte ses dosyalarını 1 bitlik hale sıkıştırıp kullanım zamanında açarak kaliteyi yükselten bir teknolojidir. DSD teknolojisi sayesinde saniyede 2.8 milyon bitlik ses dosyası alınabiliyor ve veriler daha ayrıntılı geldiği için ses kalitesinde de önemli bir oranda artış sağlıyor. Qualcomm AQT100 ve ürettiği diğer donanımlarını 2018 yılı başlangıcında piyasaya sürmeyi planlıyor.