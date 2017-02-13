Qualcomm'dan İnternet Hızına Tavan Yaptıracak Yeni Çip!

Qualcomm'un son WiFi mimarisi, internet performansını önemli ölçüde artıracak. 802.11ax, kayda değer teknolojilere sahip ve kullanıcısını memnun edecek nitelikte.

Evinizdeki Wi-Fi performansınız, Qualcomm'un bugün duyurduğu yeni Wi-Fi yongaları (yönlendiriciler ve erişim noktaları) ve IPQ8074 sistem çipi sayesinde alıcılar için çok daha performanslı olabilir. Qualcomm'un yeni yongası, IPQ8074 sistem çipi sayesinde artık hiç olmadığı kadar güçlü.

Qualcomm, "IPQ8074'un erişim noktaları, ağ geçitleri ve yönlendiriciler için tasarlanmış ve gelişmiş mimarili hepsi birarada bir platform" olduğunu ifade ediyor. Mimari 14 nanometrelik çip, 11ax radyo, MAC ve baz bandı ve dört çekirdekli 64 bitlik A53 işlemci ile ve çift çekirdekli bir ağ hızlandırıcıyı bir araya getiriliyor.

Yapıda, 12x12 Wi-Fi yapılandırması (5GHz bandında 8x8 ve 2.4GHz bandında 4x4) kullanılıyor ve mimari, geliştirilmiş bağlantı için MU-MIMO'yu destekliyor. Sonuç olarak, herhangi bir 802.11ac yongasından daha geniş kapsama alanı üzerinden bağlantılar korunurken 4.8 Gbps'ye ulaşabiliyor. Qualcomm, müşteri tarafında QCA6290 SoC'nin kalabalık bir ağda üretim hızında 4 katına kadar bir artış sağlayabileceğini iddia ediyor.

2x2 MU-MIMO'yu destekliyor ve 8x8 sondaj mekanizması sayesinde 8x8 MU-MIMO'nun tüm avantajlarından yararlanabiliyor. Yonga, 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarını, 1.8 Gbps Wi-Fi hızına kadar çıkarmak için Dual Band Simultaneous (DBS- Eş Zamanli Çift Bant) özelliğini kullanarak birleştirebiliyor. 802.11ac ile karşılaştırıldığında, çipin güç tüketimi de üçte bir seviyesinde azalıyor.

Yeni ürünün, yılın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.