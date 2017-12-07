Qualcomm ve MediaTek, Android Oreo Go'yu Destekleyecek!

Qualcomm ve MediaTek, daha iyi bir Android deneyimi sunmak için Google ile birlikte çalıştıklarını ve düşük bellekli telefonlar için Android Oreo Go destekli işlemciler üreteceklerini açıkladılar.

Qualcomm, gelecek yılın amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 845 işlemcisini ve Microsoft’la birlikte çalıştığı Snapdragon işlemcili Windows dizüstü bilgisayarları zaten tanıtmıştı. Şirket şimdi de Android Oreo Go için planlarını açıkladı.

Qualcomm yaptığı açıklama ile 1GB ya da daha az bellek ile piyasaya sürülen akıllı telefonlarda daha optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmak için Google ile birlikte çalıştıklarını belirtti. Şirketin söylediğine göre Android 8.1 Oreo AOSP yayınlandıktan kısa süre sonra orta ve düşük seviyedeki Snapdragon mobil işlemciler, kullanıma hazır olacak.

Kullanıcılara daha iyi bir Android deneyimi sunulması için Google ile birlikte çalışan tek şirket Qualcomm değil. Tayvanlı çipset üreticisi MediaTek de Google ile birlikte çalışarak birden fazla Android Oreo Go destekli işlemciyi piyasaya sürecek. Yeni MT6739, MT6737 ve MT6580 işlemcileri Android Oreo Go için geniş destek paketleri sunacak.

MediaTek genel müdürü TL Lee, Google’ın Android Oreo Go işletim sistemi ile MediaTek işletimcilerin ortak çalışmasının gelişmekte olan ülkelerdeki pazarlarda tüketicilere daha üst seviye akıllı telefon deneyimi sunmak için çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika ve Güney Doğu Asya’da 512 ile 1GB arasında RAM’e sahip pek çok telefon bulunuyor.