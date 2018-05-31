Mobil işlemci sektörünün tek lideri Qualcomm, mobil işlemci teknolojilerinin avantajlarını bilgisayarlarımıza getirecek yeni Snapdragon 850 işlemcisi üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda bilgisayarlarla mobil cihazları, performans açısından ayırt etmek çok zor olacak.

Dünyanın en çok işlemci patentine sahip şirketi olmayı başaran Qualcomm, Apple ile verdiği soluksuz mücadelenin kaybeden tarafı olmuştu. iPhone cihazları için geliştirdiği hücresel bağlantı işlemcileri ortaklığı sonlanınca şirket, B planına odaklandı. Bu plan, mobil cihazların bilgisayarlar kadar iyi performans vermelerini sağlayacak, gelişmiş ARM işlemcileri üretmekti.

ARM işlemcileri, temel olarak mobil cihazlar için üretilen, bilgisayardakilere kıyasla daha küçük ve ekonomik olan işlemcilerdir, ancak Qualcomm bambaşka işlerin peşinde. Geçtiğimiz yıl piyasaya damgasını vuran Snapdragon 845’in zaten Lenovo ve Asus tarafından dizüstü bilgisayarlarda Windows 10 ile çalıştığını biliyoruz. Bu durum teknoloji otoriteleri tarafından, bilgisayarların performanslarını düşürdüğü için eleştirilse de bir geçiş dönemindeydik. Şimdi Qualcomm sonraki volesi olan Snapdragon 850 ile gol atmayı bekliyor.

Bilgisayarlarda kullanılmak üzere özel bir optimizasyonla üretilecek olan Snapdragon 580, ilk etapta Samsung gibi firmaların amiral gemisi akıllı telefonlarında yer alacak. Bu işlemci, 2018’in sonunda ve 2019 yılında çıkacak mobil cihazların en güçlü işlemcisi olacak. Ortaya çıkan raporlara göre SD 850, turbo modunda neredeyse 3 GHz’e varan hızlar vadediyor. Bu durum da onu, bilgisayarlar için ideal bir işlemci haline getiriyor. Ayrıca bilgisayarlar için optimize edilecek özel versiyonu, ek soğutma donanımlarıyla çok daha iyi performans sergileyebilir.

Mobil işlemcilerin yüklü performans beklentilerinde karşılaştıkları ısı problemi de çözüleceğine göre, yeni dönemde pek çok Qualcomm işlemcili bilgisayar göreceğimizi söyleyebiliriz. Son aylarda Meltdown ve Spectre adındaki iki tasarım açığı yüzünden başları fena ağrıyan Intel ve AMD, Qualcomm’un ayak seslerini umarız ki duyuyordur. Aksi takdirde birkaç yıl içinde tahtın yeni sahibi Qualcomm olacak.

Snapdragon 850 işlemcisine sahip bilgisayarları ne zaman göreceğimize dair resmi bir açıklama yok. Geçtiğimiz yıldan hareketle, ilk mobil cihazların ardından bilgisayarları da göreceğimizi söyleyebiliriz. Microsoft’un da bu işe sıcak bakması nedeniyle, iki şirket arasında beklenmedik bir ortaklık gerçekleşebilir. Microsoft’un Surface Phone modeli, SD 850 desteği ve Windows 10 ile birlikte gelirse ortalık karışacaktır.