Qualcomm, Yeni Nesil WiFİ İçin Özel Yonga Üretti

Qualcomm, gelecek nesil WiFi ile uyumlu telefonlar ve tabletler için geliştirilmiş yeni WiFi yongasını duyurdu.

Qualcomm yeni nesil WiFi sistemine geçmek için çalışmalara şimdiden başladı. Önümüzdeki yıl 802.11ax Wi-Fi nesli ne geçilmesi bekleniyor. Yeni nesil şuanda kullandığımız 802.11ac'e kıyasla daha yüksek ağ çıkışı sağlayacak ve daha az güç kullanacak.

Henüz geçiş gerçekleşmeden üretilen yonga, üreticilere daha sisteme geçmeden telefonlarını ve tabletlerini bununla uyumlu hale getirme şansını da veriyor. Qualcomm tarafından üretilen WiFi yongası eski sürümü de destekliyor. Bunun yanı sıra yeni WiFi yongası 5.1 standardını destekleyecek şekilde Bluetooth’u da yönetecek.

Önümüzdeki yıl geçilmesi beklenen yeni nesil kablosuz teknolojisi olan 802.11ax, hızları arttırmasının yanı sıra aynı anda daha fazla kullanıcının bağlanmasına izin vermek için MU-MIMO gibi mevcut teknolojilerin gelişmişini kullanarak tıkanıklığı azaltacak.

Yeni nesil kablosuz teknolojisi ayarlanan saatlerde cihazları aktif etmek için Target Wait Time (Hedef Bekleme Süresi) adlı bir araç kullanıyor ve eskisine oranla WiFi trafiğini çok daha iyi bir şekilde planlıyor. Bu yeni teknolojinin herkesin video izlediği ve oyun oynadığı ortamlarda oldukça yüksek performans vermesi bekleniyor. Türkiye’deki internetin genel olarak yavaş olduğu düşünülürse yeni WiFi teknolojisi bizler için oldukça faydalı olabilir.