Efsane Queen grubunun biyogrofisi niteliğinde olan ve dünyayı kasıp kavurmayı başarmış ünlü solistlere bir saygı duruşu olarak görülen Bohemian Rhapsody filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Bir zamanlar dünyayı kasıp kavuran Queen grubunun 1970’li yıllardaki kuruluşundan 1985 yılındaki efsanevi Live Aid performansına kadar büyük yükselişini anlatan Bohemian Rhapsody filminden ilk fragman geldi.

Grubun müziklerine, klişelere meydan okuyan ve kuralları yıkan tarzına bir saygı niteliğinde olan film, Freddie Mercury’nin kontrolden çıkan yaşam tarzını ve iç çatışmaların ortasında grubun Live Aid konseri için nasıl yeniden birleştiğini de gösteriyor.

Baş rolünde Freddie Mercury’yi canlandıran Mr Robot dizisi ile dünyaca üne kavuşmuş olan Emmy ödüllü oyuncu Rami Malek’in yer aldığı filmin yönetmenliğini Dexter Fletcher üstlenirken, senaryoyu Anthony McCarten kaleme aldı.

Başta hayalperestler olmak üzere pek çok kişiye ilham kaynağı olabilecek olan Bohemian Rhapsody, 2 Kasım tarihinde Türkiye’de vizyona girecek. Filmin yayınlanan ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.