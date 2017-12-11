Quentin Tarantino'nun Star Trek'i +18 Olarak Vizyona Girecek!

Quentin Tarantino'nun yapımcılar ile yaptığı görüşmeler sonucunda yeni Star Trek filminin +18 olmasına karar verildi.

Birbirinden ilginç ve çarpıcı yapımları ile Hollywood’un en çok ses getiren yönetmen ve senaristlerinden olan Quentin Tarantino’nun yöneteceği yeni Star Trek filminde +18 yaş sınırı olacağı ortaya çıktı.

Yönetmen koltuğuna oturacağının açıklanmasının ardından yapımcılar ile görüşen Tarantino, filmin daha iyi olması için +18 olması gerektiğini yapımcılara iletti ve olumlu bir geri dönüş aldı.

Yapımcılar, yeni Star Trek için Mark L. Smith, Lindsey Beer ve Drew Pearce ile farklı hikayeler üzerinde çalışıyorlar. Fakat Hollywood’un içindeki isimlerin beklentileri, senaryonun Mark L. Smith tarafından hazırlanacağı yönünde.

Yazdığı The Revenant filmi ile Leonardo Di Caprio’ya uzun zamandır hayal ettiği Oscar’ı kazandıran Smith, yeni film için uzay-zaman ilişkisi üzerinde uzun bir çalışma gerçekleştirmek zorunda kalacak.

Tarantino, Manson Ailesi’ni ve cinayetlerini konu alan filmini Harvey Weinstein‘ın cinsel taciz skandalı nedeni ile Sony‘ye bırakmak zorunda kalmıştı. 2019’da vizyona girmesi planlanan filmin gidişatı, yeni Star Trek filmini sekteye uğratabilir.

Fakat yapımcılar Star Trek’in devam filmi için oldukça yoğun çalışıyorlar ve sürecin hızlı ilerlemesi filmin beklenenden önce seyircilere sunulmasını sağlayabilir. Yapımcılar, Star Trek’in senaristini önümüzdeki hafta açıklayacak.