Fotoğrafı Eğri Çekseniz Bile Doğrultan Uygulama: Quickshot!

Yeni fotoğraf çekme uygulaması Quickshot, içerdiği çekim modları ve çekim sonrası düzenleme seçenekleri ile kullanıcıları son derece memnun ediyor.

Artık çok az sayıda insan çektiği fotoğrafı hiçbir düzenleme yapmadan, doğal hali ile paylaşıyor. Düzenleme yapanlar ise Facetune uygulamasını mutlaka kullanmış ya da en azından duymuşlardır. Facetune’un yapım şirketi olan Lightricks, artık yalnızca çekim sonrasında değil çekim sırasında da fotoğrafları güzelleştirmek için yeni bir fotoğraf çekme uygulaması yayınladı: Quickshot.

Uygulama, HDR+ modu sayesinde fotoğrafı çekmeden önce en uygun pozlamayı otomatik olarak ayarlıyor. Sahne ışığını ayarlamak için bu mod oldukça ideal. Strobe modu ise hareketli nesneleri hayalet efekti ile birlikte çekiyor. Sadece çekim sırasında değil, çekim sonrasında da yazılımıyla yaptığı düzeltmeler fotoğrafı mükemmel hale getiriyor.

En güzel özelliği ise uygulamaya adını veren Quickshot modu. Bu mod, kamerayı nasıl tuttuğunuzu otomatik olarak algılar ve fotoğraf üzerinde buna göre düzeltmeler uygular. Kamerayı düz tutmakta zorlananlar için son derece faydalı bir mod.

Tahmin edebileceğiniz gibi uygulama bünyesinde birçok düzenleme aracı ve efekt barındırıyor. Şirketin Facetune’da edindiği tecrübeler, Quickshot’ta kendisini fazlasıyla gösteriyor.

Uygulama ücretsiz olarak App Store’dan indirilebiliyor. Fakat tüm özelliklere ve efektlere ulaşabilmeniz için 19.99 dolarlık ücreti ödemeniz gerekiyor. İndirmek için buraya tıklayabilirsiniz.