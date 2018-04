Radarınızda Tutmanız Gereken En İyi 10 Oyun

İlgiyle takip ettiğiniz oyun haberlerimize bir yenisini daha ekledik. Bu yıl ya da 2019 yılında çıkması beklenen ve bu nedenle takipte kalmanız gereken en iyi 10 oyunu sizler için derledik.

Oyunlar cinsiyet ya da yaş fark etmeksizin hepimiz için ilgi uyandıran teknolojik gelişmelerdir. Bu bağlamda sizler için bu yıl veya 2019 yılında çıkması beklenen, çeşitli platformlarda oynayabileceğiniz en iyi 10 oyunu derledik. Gelin radarınızda kalması gereken birbirinden bu oyunlara birlikte göz atalım.

1. Ashen | PC, Xbox One

2018 yılınde piyasaya sürülen Ashen'da, kız kardeşinden haber alamayan birini canlandırmaktayız. Kız kardeşinizin bulunduğu şehir ise, terkedilmiş ve çölleşmiş bir şehir ve bu şehrin altında yatan gizemli bir efsane var. Peki gizemli efsanelerin olduğu yerde genelde ne olur dostlar? Yaratıklar, canavarlar ve hayaletler… İşte bunlar da bizim oyun boyunca bolca karşılaşacağımız düşmanlarımız. Zaten karşınıza gelen düşmanları öldürmek ve gerekli düğmelere basmaktan başka bir şey yapmanız gerekmiyor.

2. The Banner Saga 3 | PC, PS4, Switch, Xbox One

Bu yaz mevsiminde piyasaya girmesi beklenen oyun, duyurulmasından ardından 200.000 dolar hedefli bir yardım kampanyası başlatmıştı. Verdiğiniz bağış karşılığında oyun satın alabileceğiniz kampanyada hedef iki katına katlanarak, 416.986 dolar gelir elde edildi. Diğer bir açıdan bakacak olursak oyun, serinin ilk iki oyununda da olduğu gibi oldukça sistemli olarak ilerliyor. Bu bağlamda, The Banner Saga, İskandinav mitolojisinde geçen çeşitli ırkların, oyundaki kötüler olarak bildiğimiz Dredge’lerden kaçtığı bir yolculuk olarak karşımıza çıkıyor. Serinin son oyununda da bu durum değişmeyecektir.

3. Black Future 88 | PC

1988’de geçen alternatif bir geleceğe odaklanan oyun, lanetli bir kulenin çılgın sahibini öldürmenizi istiyor. Her oyunda olan benzer bir görev gibi görünebilir, ancak Black Future 88 bunu yalnızca 18 dakikada yapmanızı istiyor. 18 dakikanız var ve bu süreçte misyonu tamamlamazsanız karakterin kalbi patlıyor. Eğer karakteriniz ölürse, her şeye yeniden başlıyorsunuz. Bu şekilde oyunu 18 dakikada bitirene kadar sürekli baştan başlıyorsunuz.

4. The Church in the Darkness | PC, PS4, Xbox One

Gizlilik ögelerini barındıran The Church in the Darkness, enteresan konusuyla da ilgi çekiyor. 1970'lerde geçen oyunda bir grup insan, A.B.D'ye karşı tavır alıyor ve Güney Afrika'ya gidip orada kendilerine ait gizli bir tarikat kuruyorlar. Freedom Town ismini verdikleri bu kasabada dış dünyadan izole şekilde yaşayan tarikata oyundaki karakterimiz Vic'in yeğeni de katılıyor. Amacımız ise Freedom Town'a sızmak ve yeğenimizi kurtarmak. Freedom Town'a sızmaya çalışırken işlerin pek de beklediğimiz gibi gitmediğini görüyoruz. Çünkü hem yeğenimiz, hem de kasabada yaşayanlar oyunu her oynayışımızda farklı davranıyorlar.

İçine sızmaya çalıştığımız tarikat Isaac ve Rebecca Walker isimli bir çift tarafından kontrol ediliyor. Ellen McLain (Portal’daki GLaDOS) ve gerçek hayattaki eşi John Patrick Lowrie (Team Fortress 2, Dota 2) tarafından hayat verilen Walker çifti, oyundaki diğer NPC'lerle birlikte her seferinde farklı inanışlara ve görüşlere sahip olabiliyorlar. Böylece The Church in the Darkness, her oynayışımızda bize yeni bir deneyim ve macera sunabiliyor.

5. Dark Devotion | PC

Son dönemlerde bağımsız firmalardan çok güzel ve kaliteli oyunlar görebiliyoruz. İşte aksiyon ve RPG dinamiklerini bir araya getiren Dark Devotion, bu oyunlardan biri olmaya aday duruyor. Dark Devotion yayınlanan bu oynanış videosuna baktığımızda ilk olarak tabii ki piksel yapısı dikkat çekiyor. Bu konuda ışık oyunları ile birlikte türü seven oyuncuların hoşuna gidecek bir görünüm sergileyen Dark Devotion, oynanış tarzı ve yapısı itibariyle de Castlevania oyunlarını anımsatıyor. Zaten videoya baktığımızda da silahlar, büyüler ve genel yapı ile birlikte bu anımsanacak noktaları net bir şekilde görüyoruz. Tabi harita sistemi hakkında bir bilgi verilmemiş ama muhtemelen Metroidvania tarzında bir sistem ile karşılaşmamız olası.

6. Decay of Logos | PC, PS4, Switch, Xbox One

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen oyunun dağıtımcı tarafında ise Amplify Creations bulunuyor. Tema ve tarz olarak The Legend of Zelda oyunlarına benzeyen Decay of Logos, tasarım olarak Avrupa'nın antik kültürlerinin izlerini taşıyacak. Sonbahar aylarında çıkması beklenen oyunun yapımcı ekibi, oynanış mekaniklerinin üzerinde oldukça fazla çalıştıklarını ve oyun her zaman aksiyona dayalı olsa da dövüş sisteminin yer yer taktiksel unsurlar içereceğini söyledi. Farklı farklı mekanlarda geçeceği belirtilen Decay of Logos'un, keşif unsuru yeterli seviyede ön planda tutulacak.

7. Donut County | PC, PS4, iOS

Donut County, oldukça hoş bir konsepti aktarıyor. Oyunda yuttuğu nesnelere göre büyüyen bir deliği yönetiyoruz. Çeşitli nesneler yuttukça giderek büyüyor ve bölümdeki bulmacayı çözüyoruz. Canlı bir renk paletine sahip yapımda bu yuttuğumuz nesneleri daha sonra tekrar çıkarmamız da gerekecek. Mobil ve PC platformu için geliştirilen Donut County'yi farklı ve eğlenceli oynayış isteyen her oyuncuya tavsiye ediyoruz.

8. Outer Wilds | PC

Mobius Digital tarafından geliştirilen Outer Wilds, güneş sisteminin sonsuz bir zaman döngüsünde tutulduğu uzayda yer alıyor. Meraklı oyuncular için keşfetmek için dayalı simülasyon sistemleri ve ödüller ile first person bir oyun. Oyuncular, zaman döngüsünün ardında yatan sebepler ve görevlerinin gizemi için; gezegenler, aylar ve uzaylı yapılar dahil olmak üzere yolculukları boyunca çeşitli yerleri keşfedebilecekler. Bununla birlikte, zamanın geçişi yeni gizli alanları ortaya çıkarmak ve belirli anlarda ne olduğunu keşfetmek için de ayarlanabilecek. Örneğin, bir yeraltı şehrini kumla yutulmadan veya bir gezegen ayaklarının altında parçalanmadan önce önce ziyaret edebilirler.

Ayrıca oyuncular çevrelerini araştırmak ve gizemli sinyalleri takip etmek için kullanabilecekleri çeşitli benzersiz araçlara da sahip olacak. Eski uzaylı yazılarını deşifre etmek veya dinlenmek için marshmallow kızartması yapabilecekleri araçlar da var.

9. SCUM | PC

Devolver Digital'in birkaç senedir üstünde çalıştığı hayatta kalma oyunu, beklendiğinden fazla gerçeklik bulunduracak. Bunlardan biri ise bize oyun sırasında büyük problem çıkaracak olan ıslaklık olarak geçiyor. Gerçek hayatta da olduğu gibi ıslak giysiler, pantonlar veya t-shirtler ile gezmek problem yaratabildiği gibi, SCUM'da da aynısı olacak.

Aniden çıkan yağmur veya denize atlama zorunluğu, başka oyunlarda karakterinizin sahip olduğu özellikleri değiştirmiyor. Fakat, SCUM'da işler biraz farklı. Eğer yağmurluğunuz veya su geçirmeyen bir montunuz yoksa üstünüzdeki çoğu giysi, çantanız da dahi olmak üzere, su çekebiliyor. Bu da sizi yavaşlatabiliyor, hatta hasta olmaya bile sürükleyebiliyor. Tabii, kurutmanın yolları da bulunuyor, kurduğunuz kamp ateşi veya gün ışığına bırakmak eşyalarınızı kurutabiliyor. Kuruma hızı ise ıslak maddenin türüne veya aldığı ısıya göre değişebiliyor.

10. Semblance | PC, Switch

Semblance'ın geliştiricileri oyunu 'ilk gerçek platform' olarak tanımlıyor. Platformların çoğunda yalnızca bir karakter ile oynuyorsunuz. Semblance, tıpkı oyun hamurları gibi kendi tarafınızdan yapılmış, yeniden şekillendirmenizi gereken bir platformu sizlere sunuyor.

Birbirinden iyi bu oyunlar mutlaka takibe alınması gereken cinsten. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aralarında takipte olduğunuz var mıydı?