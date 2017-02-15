Radeon RX 500 Serisi Vega 10, 11 ve Polaris Kullanacak

Radeon RX 500 serisinde AMD biraz karma yapacak. Seri içerisinde Vega 10, Vega 11 ve Polaris yongalı kartlar bulunacak. Vega 10 yongasını kullanan kartlar, genellikle yüksek performanslı ürünler olacak.

AMD, kartlar çıkana kadar fikirlerini değiştirebilir tabii. O yüzden bu haberde kesin sözlerle konuşmamak lazım. Ama kesin bir şey varsa o da RX 400 serisinin yerini alacak RX 500 serisinin şüphesiz bir şekilde daha performanslı, daha verimli ve NVIDIA’nın Pascal mimarisi karşısında daha iddialı olacağı.

Donanım dünyasını merakla takip eden kesim, CES 2017’de gösterilen Vega 10 GPU konusunda çok heyecanlılar. Yeni mimariyle gelecek GPU, HBM2 standardıyla sunulacağı için aynı zamanda daha hızlı GPU ve hafıza hızları sunacak. İlk Vega 10 GPU’su, son kullanıcıya 2017’nin ilk yarısında sunulacak.

Vega GPU’su iki adet HBM2 katmanıyla gelecek. Her birinde 4 GB kapasite bulunan katmanlar, karta 8 GB değerinde bir VRAM oluşturacak. Vega 11 yongası ise daha çok orta seviyeye hitap eden, fiyat/performans oranı daha iyi ürünlerde kullanılacak. Bu kartlar, 300$ altında fiyatlandırılacak.

Giriş seviyesi kartlarda da GDDR5X kullanıma dönülüp dönülmeyeceği konusunda ise şimdilik bir bilgi yok. Maliyeti düşürmek amaçlı bu yola gidilebilir. Farklı bir yol ise tek HBM2 katmanı kullanmak olabilir. Polaris tarafında ise haberler, GPU’nun daha verimli olacağı yönünde. Polaris grafik işlemcileri genelde giriş seviyesi ve orta seviye kartlarda kullanılacak.

28 Şubat’ta gerçekleşecek GDC fuarında AMD’nin yeni kartlarıyla alakalı daha fazla bilginin gelmesi bekleniyor.