Mars'a Gönderilen Roadster'in Başına 6 Ayda Neler Gelecek?

Uzay düşündüğünüz kadar boş bir yer değil. Bu durum sadece insanları tehlikeye atmıyor, boşlukta sürüklenen milyonlarca tehlikenin atası olan radyasyon da var. Elon Musk’ın Falcon Heavy roketiyle temsili bir yük olarak uzaya gönderdiği Tesla Roadster, sadece bir yıl içinde darmadağın olabilir.

Elon Musk’ın koyu kızıl rengindeki kişisel Tesla’sı, direksiyonunda temsili bir uzay kaşifiyle beraber artık uzayda. Tarihi bir roket denemesini başarıyla gerçekleştiren SpaceX ekibi şu an bu başarıyı kutluyor. Fakat uzaydaki Tesla’ya bundan sonra ne olacak sorusu kafaları kurcalıyor.

İlk olarak Musk, bu işi Aralık 2017’nin başında duyurduğunda herkes aracın Mars yüzeyine gönderileceğini düşündü. Ardından Mars yörüngesi olarak düşünüldü ve son olarak 6 Şubat’ta gerçekleştirilen başarılı fırlatmadan sonra Elon Musk, Tesla’sının oturtulacağı yörüngeyi paylaştı.

Dünya’dan epey uzakta, Mars’a yakın bir yörüngede konumlanacak olan aracın hiçbir engelle karşılaşmaması durumunda 1 milyar yıl kadar sapasağlam durması bekleniyor. Bunu biz değil bizzat Musk söylüyor. Bu aracın başarılı bir şekilde uzayda olmasını sağlamak için aşılması gereken ilk engel zaten fırlatmaydı. Fakat ikinci ve en büyük etmen, insan kontrolü dışında kondisyon gösteren radyasyon faktörü.

Henüz insan hayatını derin uzayda savunmak için gelişmiş teknolojilere sahip değiliz. Fırlatma öncesinde Musk, gazetecilere verdiği demeçte %50’lik şanslarının olduğunu söylemişti. Bu aşama her ne kadar başarılı olsa da içinde temsili bir insan figürü bulunan üstü açık Tesla için şans daha da düşük.

Mars’a yakın bir yörüngeye oturtulana kadar Tesla Roadster, 6 ay boyunca yol alacak. Bu yolculukta, radyasyon haricinde pek çok sorunla da karşılaşabilir. Uzayda başı boş şekilde dolaşan irilli ufaklı sayamayacağımız kadar çok asteroid var. Bu asteroidler, bazen kurşundan binlerce kat daha hızlı seyrediyorlar. Çoğunu atmosferimize girdiklerinde alevler içerisinde izliyor ve buna gök taşı yağmuru adını veriyoruz.

Indiana Üniversitesi'nde görevli bir kimyager olan, plastik organik moleküller konusunda uzman isim William Carroll, Tesla Radster’in karşılaşabileceği tehditleri aktarıyor:

“Araba uzun süre boyunca gezegenlerin üzerinde açılan kraterlerden kopan gök cisimleriyle başa çıkacakmış, bu çarpışmaları önleyecekmiş gibi görünmüyor.” .

Ancak bu çarpışmaların etkisini yok sayarsak ya da Roadster, beklenen kötü senaryolardan sağ çıkarsa daha kötüsü de var. Radyasyon uzayın her yerinde kol gezen bir gerçektir.

Dünya üzerindeki insanlar ve bütün yaşam -tüm Tesla otomobilleriyle birlikte- güçlü bir manyetik alan sayesinde koruma altında bulunuyor. Bu alandan içeriye kozmik radyasyonun önemli bir kısmı giremiyor ve dış uzaya yansıtılıyor. Ancak uzayda gezen nesneler için aynı şey geçerli değildir.

Carroll, radyasyonun organik maddelerinde bir parçası olan karbon maddesi hakkında uyarıda bulunuyor: “Karbon içeren bölgelerin tamamı uzaydaki çeşitli seviyelerde bulunan radyasyona maruz kalacak. Bu malzemeler, büyük ölçüde karbon-karbon ya da karbon hidrojen bağları ile bir araya gelirler.

Yıldızların ışınım enerjisi, bu bağların kopmasına neden olabilir. Bu durumda aracın neredeyse her parçasında bulunan karbon elementinden dolayı, Roadster ve Spaceman kum gibi dağılabilir.

Yeryüzünde bir maddenin bağlarını fiziksel olarak birbirinden ayırmak için onu bıçakla kesebilirsiniz. Fakat bu kesikler ve kopmalar düz bir çizgide olurlar. Ancak radyasyon, deri koltuklardan kauçuk lastiklere kadar her şeyi pul pul dökebilir. Özellikle karbon fiber parçalar, önce renk değişimine ve ardından parçalanmaya maruz kalırlar.

Bu çerçevede olası ihtimaller dışına çıkan Carroll, aracın bir yıl bile dayanamayacağını dile getiriyor. Söz konusu parçalanma son olarak karbon fiberden yapılan bölgeleri etkisi altında bırakacak. Bu bölgeler, nispeten 1 yıldan daha uzun bir sürede yok olacaklar.

"İnsanlar tarafından Dünya'da üretilmiştir."

Ayrıca Amerika Kimya Topluluğu uzmanlarından olan bir başka bilim insanı Richard Sachieben, Carroll’un bu iddialarını büyük oranda kabul ettiğini açıkladı. Sachleben, “Bir milyar yıl çok uzun bir zamandır. O zamana kadar neler olacağını bilemeyiz.” açıklamasında bulundu.

O halde Tesla Roadter’in dünyanın en pahalı (ve etkileyici) otomobil reklamına kurban gittiğini söyleyebilir miyiz? Bunu zaman gösterecek.