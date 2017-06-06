Çağatay Akman: Ben Türkiye’den Çalınanı Türkiye’ye Getirdim

220 milyon kez izlenen Gece Gölgenin Rahatına Bak isimli şarkısının YouTube tarafından telif hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılmasından sonra katıldığı bir radyo programında konuşan Çağatay Akman, iddialara yanıt vererek "Ben Türkiye'den çalınan bir şeyi, ben geri Türkiye'ye getirdim" dedi.

‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ isimli şarkının melodisinin çalıntı olduğu gerekçesiyle YouTube’dan kaldırılması sonrası gündemden düşmeyen şarkıcı Çağatay Akman, katıldığı radyo programında bu iddialara yönelik bazı açıklamalarda bulundu.

"Müzik aynı zaten buna kimse itiraz etmedi. Ama bu müziğin gerçek sahibi, Güllü'nün Seni Rüyamda Görsem Şarkısı'nın bestecisi Mehmet Ali Sezer. Müziğin orijinali Güllü'nün Seni Rüyamda Görsem şarkısına ait olduğu için Anna RF müziği Güllü'den alıyor, ben de Anna RF'den alıyorum. Türkiye'den çalınan bir şeyi, ben geri Türkiye'ye getirdim" diyen Akman’dan önce Anna RF grubunun üyesi Ofir J.Rock bir açıklama yapmış, şarkının orijinal bestesinin kendilerine ait olduğunu belirttiği bir video paylaşmıştı.

Bunun üzerine de bir açıklama yapan şarkıcı Çağatay Akman, "YouTube'dan telif alan da Anna RF Grubu değildir. 'Telifi biz attık' diye bir video çekmişler. Bunu hiç kimse ciddiye almasın tamamen prim amaçlı çekilen bir video. Bunlara kimse kulak asmasın. Ben şarkıyı çıkarmadan önce Anna RF'in A'sını bilen Türk insanı yoktu. Şarkının melodi kısımları, yani altyapı aynı ama sözleri tamamen farklı. Bu melodinin telif paraları Anna RF'e değil, melodinin gerçek sahibine Mehmet Ali Sezer'e verildi. Şarkımız ve klipimiz yüzde 99.9 YouTube'da açılacak. Prosedürler dolayısıyla biraz aksayabilir. 9 Haziran'da tekrardan yeni bir şarkı geliyor. İnsanlar, 'yeni şarkı yolda olduğu için PR amaçlı telifi kendileri attı, yeni şarkı için reklam ve PR çalışması' diyorlar, böyle bir şey yok herkes kafasını rahat tutsun. Bugün de savaş başladı, kimse İsrail'den gelip de Türkiye'yle oynamaya çalışmasın, dava savaşları başladı" dedi.

Radyodaki konuşmanın tamamını aşağıdan dinleyebilirsiniz, hemen onun altından da konuyla ilgili hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz.