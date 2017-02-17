Kulağını Beğenmedikleri Köpeği Plastik Cerraha Götüren Aile

Hayvansever demek için bin şahit bulsak da bin birinci şahidi arayacağımız Rus aile, tiksindirici bir eyleme imza attı.

Rusya'da yaşayan Adams ailesi, kulak tipini beğenmedikleri küçük köpeklerini estetik ameliyat için veterinere götürdüler. Marina Esmat ve ailesi ile yaşayan şirin küçük Jack Russell, kulaklarının şeklinden hoşlanmadığı için gereksiz bir cerrahi uygulama gördü.

Köpeğin kulaklarının büyümeye başladığını fark eden aile bireyleri, konuyu ilk önce kendileri çözmeye çalışarak önce çeşitli ağırlıkları -hatta tutkal- kullanarak kulakları çekmeye çalıştı. Ancak bu işe yaramadı ve ameliyatı gerçekleştirecek bir veteriner bulmak için yola çıkmaya karar verdiler.





Adams ailesi, “Köpeği sahiplenmemizden sonra kulaklarında bir şeylerin doğru olmadığını fark ettik ve bunu düzeltmeye karar verdik. İlk önce bir tutkal ile kulağı dokulara yapıştırmaya çalıştık ama bu işe yaramadı. Sonrasında bir veteriner bulduk ama o da başarılı olamadı. Köpeğimiz bu eylemler sırasında tabii ki rahatsızlık hissediyordu. Bir aile toplantısında kulaklarını bir cerrah yardımıyla düzeltmeye karar verdik, doktorlar bizi bunu yapmamaya ikna etmeye çalıştı, lakin “ancak” bu şekilde köpeğin estetik görüneceğine karar verdik. Onun üremesini istedik ama kulakları kaldırıldığında ona üreme için bir eş bulamadık." dedi.



Aile, eyleminin çirkinliğini hala kavrayamadı: Veteriner hekim Andrey Mezin operasyonda konuşmaya çalıştı ancak aile kararlıydı ve nihayetinde prosedürün uygulanması kabul edidi. Mezin: "Veteriner kliniğe başvuranlar veterinerlerden köpeklerin kulaklarını düzeltmesini istiyorlar. Bu ameliyatın haklı olduğunu düşünmüyoruz, ancak bazıları yoğun talepte bulunuyor ve biz de zavallı hayvanın yuvasız kalmasını istemiyoruz. Yine de cerrahi operasyon ile kıkırdağa ciddi biçimde zarar veriyoruz ve köpeğin çektiği acıya şahit oluyoruz. Köpek sahipleri, bir canlıyı sahiplendiklerini fark etmeli onu güzellik yarışmamasına sokmaya niyetlenmemeli.” ifadelerini kullanıyor.