Rainbow Six Siege Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olacak!

Bildiğiniz üzere dün yayınlanan duyuru videosu ile Türkçe dil desteğinin geldiğini açıklayan ve gelecek dönemde Türkçe yapımlar görebileceğimizin müjdesini veren Rainbow 6: Siege'e dair bir güzel haber daha geldi.
Twitter'da yayınlanan duyuruya göre oyun, 17 Mayıs - 20 Mayıs arasında tamamı ile ücretsiz hale gelecek. Bu sürede oyunu satın almak isteyenler ise %50 indirimle alabilecekler.
Etkinlik kapsamında, oyunu indiren kullanıcılar, herhangi bir sınırlamayla karşılaşmayacaklar. Operatörler, silahlar, haritalar ve modların tamamını hiçbir ücret ödemeden edinebilecekler. Rainbow Six: Siege'in 'Starter Edition' paketi an itibarı ile Steam üzerinde 26 TL'ye satılıyor. Oyunun yorumları genel olarak olumlu olmakla birlikte, Türkiye'de ciddi bir ping sorunu olduğu konuşuluyor.