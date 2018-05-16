Rainbow Six Siege Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olacak!

Dün yayınladığı Türkiye'ye özel Türkçe içerik videosuyla ülkemizdeki oyuncuların kalbini kazanan Ubisoft, hafta sonuna özel bir de etkinlik başlatıyor.

Bildiğiniz üzere dün yayınlanan duyuru videosu ile Türkçe dil desteğinin geldiğini açıklayan ve gelecek dönemde Türkçe yapımlar görebileceğimizin müjdesini veren Rainbow 6: Siege'e dair bir güzel haber daha geldi.

Twitter'da yayınlanan duyuruya göre oyun, 17 Mayıs - 20 Mayıs arasında tamamı ile ücretsiz hale gelecek. Bu sürede oyunu satın almak isteyenler ise %50 indirimle alabilecekler.

Etkinlik kapsamında, oyunu indiren kullanıcılar, herhangi bir sınırlamayla karşılaşmayacaklar. Operatörler, silahlar, haritalar ve modların tamamını hiçbir ücret ödemeden edinebilecekler. Rainbow Six: Siege'in 'Starter Edition' paketi an itibarı ile Steam üzerinde 26 TL'ye satılıyor. Oyunun yorumları genel olarak olumlu olmakla birlikte, Türkiye'de ciddi bir ping sorunu olduğu konuşuluyor.