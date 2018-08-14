Rainbow Six Siege, Bu Haftasonu Ücretsiz Olacak

Türkçe olduktan sonra ülkemizdeki popülaritesi git gide artan Tom Clancy's Rainbow Six Siege, bu hafta sonu oyunculara ücretsiz deneyim imkanı sunacak.

3 yıldır adım adım geliştirilen ve online arenanın en sevilen oyunlarından biri olan Rainbow Six Siege, Ubisoft'un ücretsiz hafta sonu etkinliklerine dahil oldu. Buna göre oyun, PS4, Xbox One ve PC oyuncuları için 4 gün boyunca herhangi bir ücret ödemeksizin oynanabilecek.

Ücretsiz hafta sonu etkinliği 16 Ağustos'ta başlayacak ve 20 Ağustos'a kadar sürecek.

Eğer ki siz de Rainbow Six Siege'in 4 günlük deneme sürecini kaçırmak istemiyorsanız, 16 Ağustos'ta buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına erişebilir ve 'Ücretsiz Dene' butonuna tıklayarak oyunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Oyun genelde ücretsiz hafta sonlarında indirime de giriyor ama şu an bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.