Rainbow Six Siege, Ücretsiz Oyun Haftasını Duyurdu!

Ubisoft’un sevilen oyunu Tom Clanch: Rainbow Six Siege, önümüzdeki hafta sonu kısa süreliğine ücretsiz olacak. Oyuncular bu süreçte oyunu oynayıp deneyimleme şansı bulacaklar.

Ubisoft’un ünlü oyun serilerinden Tom Clancy’nin eski oyunu Rainbow Six Siege, ücretsiz hafta sonuna hazırlanıyor. 15 - 18 Şubat’ta PC’de, 15 - 19 Şubat tarihleri arasında Xbox One ve PS4’te ücretsiz olacak Rainbow Siz Siege, ücretsiz hafta sonu hamlesiyle 25 milyona ulaşan oyuncu sayısını daha da büyüterek yeni kişileri oyuna eklemek istiyor.

Çıkışının ardından üç yıl geçmesine rağmen hala severek oynanan Rainbow Six Siege, 19 Şubat’tan itibaren Chimera Operasyonu’nu da oyuna ekliyor. İlk başta teknik test sunucusunda PC üzerinden yayınlanacak yeni güncelleme, yeni işbirliği modu ve salgın felaketlerini oyuna ekliyor. Yapılacak teknik testlerin ardından 6 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında tüm platformlarda erişilebilir olacak güncelleme, oyunun 3. yılı için bir başlangıç noktası olacak.

Yeni güncellemeye ait daha detaylı bilgi 16 - 18 Şubat tarihleri arasında Montreal’da gerçekleşecek. Six Invitational finalinde açıklanacak yeni bilgiler, Rainbow Six Siege oyununu seven oyuncular tarafından ilgiyle bekleniyor. Tom Clancy’nin genelde her sene bir oyunu çıkıyor, ancak son yıllarda çıkan tüm oyunlar arasında en çok sevileni Rainbow Six Siege oldu.