21. yüzyılın en iyi futbolcularından olan Ibrahimovic, saha içinde hem olumlu hem de olumsuz anlamda olmadık işler yapabiliyor. Bu kez ayağına basan rakibini tokatlayan Ibrahimovic, video hakem uygulamasına takıldı.

Amerika'nın Los Angelex Galaxy takımında forma giyen Zlatan Ibrahimovic, daha sahaya ayak bastığı ilk maçta 2 muhteşem gol atarak taraftarının sevgisini kazanmıştı. Geçen haftalarda 4 gol 1 asistle oynayan Zlatan, Montreal Impact maçında rakibini tokatlamasıyla oyundan atıldı.

Orta hakemin atladığı pozisyon şu şekilde cereyan etti: Michael Petrasso geri geri yürürken Ibrahimovic'in ayağına bastı ve fark ettiği anda da ayağını geri çekmedi. Sanki kasten yapılmış gibi görünen bu hareket sonrası Zlatan adeta çıldırdı ve rakibinin ensesine tokatı patlattı.

Video hakem uygulaması burada devreye girdi ve maçın hakemi Ismail Elfath, görüntüleri inceleyerek Petrasso'ya sarı, Zlatan'a da kırmızı kart gösterdi. Futbol camiasında heyecanı öldürüp öldürmeyeceği üzerine tartışmaların sıkça döndüğü bu uygulama sayesinde bir doğru karar daha verilmiş oldu.