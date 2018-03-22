Özgün Bir Tasarımla Gelecek HTC U12 Plus, Nasıl Görünecek?

HTC'nin bu yıl çıkması beklenen HTC U12 Plus isimli amiral gemisine dair ilk görüntüler ortaya çıkmaya başladı. 20’den fazla şirketin modası haline gelen çentikli ekran tasarımının aksine HTC’nin iddialı ve özgün çizgilerle sahneye çıkması bekleniyor.

Bu yıl çok sayıda akıllı telefon tasarımı gördük. Apple’ın Eylül 2017’de çıkarttığı son amirali iPhone X’in çentikli ekranı, Android cephesinde de büyük bir akım başlattı. Samsung ve Xiaomi hariç neredeyse her şirket bu tasarımı kabul gördü. Ancak HTC, U11 modelleriyle yakaladığı özgün çizginin üzerine biraz daha çalışarak yepyeni bir modelle karşımıza çıkacak.

Cihazların teknik çizimlerinden hareketle üç boyutlu modellemeler yapan ConceptCreator sitesi, U12 Plus’a dair birbirinden hoş görseller yayınladı. Yatay ve tam ortaya konumlandırılmış çift kamerası, ince çerçeveleri ve cam arka paneli ile U12 Plus gerçekten de harika görüüyor.

HTC, bu tasarım çizgisini U11 modelleriyle birlikte standart haline getirdi:

Cihazın güç düğmesi ise renkli bir tasarımla Google’ın Pixel 2 ailesine göz kırpıyor:

Aynı zamanda bu kez parlak tasarımları sevmeyen kullanılar da düşünülmüş:

HTC U12 Plus Beklenen Teknik Özellikleri:

6 inç 18:9 oranında Full HD ekran

Snapdragon 845 işlemci yongası

6 GB RAM

128 GB depolama alanı ve hafıza kartı desteği

3420 mAh batarya

16 MP + 12 MP çift arka kamera

8 MP ön kamera

HTC U12 Plus hakkındaki detaylar netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz, takipte kalın :)