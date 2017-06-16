Deneysel Film Serisi ‘Rakka’ İlk Bölümüyle YouTube’da!

Yaklaşık bir ay önce detayları belli olan ve ismi ilk bölümüyle açıklanan Rakka, gezegenimizin uzaylılar tarafından istila edilişini etkileyici bir şekilde ele alıyor.

Ülkemizde Yasak Bölge 9 adıyla vizyona District 9 ve Elysium gibi kült filmlerin yönetmeni Neil Blomkamp, deneysel bir film serisine başladı.

2020 yılında, uzaylı bir ırk Dünya'yı ele geçiriyor ve insanlığın büyük kısmını deney ya da diğer gizemli yollarla öldürüyor. Neill Blomkamp'ın deneysel kısa bilim kurgu serisi olan Rakka, ilk bölümüyle YouTube’daki yerini aldı.

Şok edici uzaylı teknolojileri, insanların kullanıldıkları deneyler, esrarengiz yeraltı dünyası, kasvetli ve kanlı bir gelecekte geçen yapım, bilim kurgu taraftarlarının yüreğini okşayacak kadar kaliteli olmuş.

Filmin arkasındaki şirket Oats Studios’un aklındaki asıl teori ise insanların bu yapımı beğenmeleri durumunda kapsamlı bir sinema filmi çıkarmak yönünde. Rakka, insanların kendi gezegenlerinden temizlendiği ıssız bir gelecek, üç kısma ayrılmış kısa öyküler ve gelecek bölümlerde tanıtılacak çeşitli karakterleri sunuyor.

Rakka film serisinin tüyler ürperten ilk bölümünü hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: