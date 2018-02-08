Unicode Consortium, Emojipedia tarafından onaylanmış 157 yeni emoji içeren 'Emoji 11.0' listesini yayınladı.

Unicode Consortium, gelecek yıl çevrimiçi iletişimi renklendirip neşelendirecek birbirinden güzel pek çok emoji barından yeni listesi ‘Emoji 11.0’ı yayınladı. Yeni emojiler ile birlikte çevrimiçi iletişime pek çok yeni hayvan, nesne, kızıl saçlı, beyaz saçlı ve saçsız dostlarımız katılıyor.

Eğer herhangi bir plan değişikliği gerçekleşmezse iOS kullanıcıları, yeni emojilere ancak iOS 12 yayınlandıktan sonra kavuşabilecekler. Bu da Emoji 11.0’ın iOS’a Ekim ayından önce gelmeyeceği anlamına geliyor. Android için tarihler biraz daha belirsiz. Fakat Android kullanıcıları da yeni yıldan önce Emoji 11.0’a kavuşacaktır.

Unicode Consortium’un yayınladığı 157 yeni emoji ile birlikte Emojipedia tarafından onaylanmış emoji sayısı 2823’e çıkmış oluyor. Bu kadar fazla ‘onaylı’ emoji olmasına karşın hala aradığımız emojileri bulamıyor olmamız da ilginç bir durum. Tabii bu noktada hangi yazılımı kullandığınız da çok önemli. Onaylı emoji sayısı 2823 olsa da kullanabileceğiniz emojiler uygulama ve klavyeniz ile sınırlıdır.

Önümüzde her ne kadar üzerinde zaman harcanmış başarılı emojiler olsa da Apple, Google gibi büyük şirketler çoğu zaman kendi emojilerini oluşturmayı tercih ediyor. Bu durumun temelde emoji çeşitliliğini arttırması gerekirken daha çok ‘senin hamburgerin mi daha güzel, benimki mi?’ gibi saçma tartışmalara neden oluyor.

Unicode Consortium’un yayınladığı ve Emojipedia tarafından onaylanan yeni emojileri aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz.