Galaxy J2 Pro (2018)’in Tasarımı Ortaya Çıktı

Galaxy J2 Pro (2018)’in tasarımları sızdırıldı. Giriş seviye bir akıllı telefon donanımına sahip cihaz, kısmen şık tasarımı ile bu açığını kapatmaya çalışıyor.

Samsung’un giriş seviyedeki yeni akıllı telefonu Galaxy J2 Pro (2018)’in görselleri sızdırıldı. Yıllardır bildiğimiz klasik Samsung tasarım çizgisine sahip olan cihaz, Amerikan Federal İletişim Komisyonu (FCC) belgelerine göre tek simli SM-J250F ve çift simli SM-J250F/DS olmak üzere iki farklı varyantla piyasaya çıkacak.

Galaxy J2 Pro (2018)’in ekranının altında, neredeyse tüm Samsung akıllı telefonlarda gördüğümüz oval bir ana ekran tuşu bulunuyor. Cihazın önü standart düz ekran olmasına karşın arka panelin yanlarındaki kavis, Galaxy J2 Pro (2018)’in kullanıcının eline daha iyi oturmasını sağlıyor.

Galaxy J2 Pro (2018) Özellikler (Sızıntılara Göre)

İşlemci: Snapdragon 430

Snapdragon 430 RAM: 1.5GB

1.5GB Depolama: 32GB+MicroSD

32GB+MicroSD Ekran: 5 inç

5 inç İşletim Sistemi: Android 7.1.1

Ortaya çıkan Wi-Fi Alliance sertifikasına göre Galaxy J2 Pro (2018) yalnızca 2.4GHz Wi-Fi ağlarına bağlanabilecek. Ayrıca FCC belgelerinde bulunan SM-J250F model numaralı cihaza karşın GFXBench veri tabanında SM-J250G model numarasına sahip bir akıllı telefon daha görünüyor. Samsung, Galaxy J2 Pro (2018)'in üçüncü bir versiyonunu daha piyasaya sürebilir.