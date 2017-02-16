Karşınızda Yeni Range Rover Evoque Convertible 2017

Yeni Evoque'un özellikleri çok çarpıcı.

Range Rover’dan bu sene ilginç bir adım geldi ve “SUV Convertible” yani üstü açılır cip yaptılar. Kulağa biraz garip gelse de, genellikle olumlu tepkiler alıyor. Aracın özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, önce en farklı kılan kısmı olan açılır tavanından başlayalım.

2017 Evoque’un tavanı 18 saniyede açılıyor ve 21 saniyede kapanıyor. Saatte 45 km hıza kadar bu değerler değişmiyor. Benzersiz bir açılma kapanma süresi olmasa da kabul edilebilir bir değer. Araç, AWD yani elektronik dört teker çekiş sistemine sahip. Bu sistemde, tekerleklere gereken güç, aracın sistemi tarafından ayarlanıyor.

Evoque 2017, 240 beygir motor gücüyle karşımıza çıkıyor. 2032 kilogramlık bu aracın 0-100 değeri ise 7.4 saniye olarak lanse ediliyor. 9 vitesli araç, iki kapılı. Aracın ortalama yakıt tüketim miktarı ise 100 km’de 11,2 litre. İç kısmı özenle döşenmiş olan aracın özel durumundan ötürü kabini biraz gürültülü. İç kısımda pek fazla alan sunmayan aracın sürüş dinamikleri, lüks döşemeleri ve arazi sürüşü özellikleri ise öne çıkıyor.