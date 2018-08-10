Range Rover'ın Elektrikli Aracı Fiyatıyla Dudak Uçuklattı

Range Rover'ın önümüzdeki sene piyasaya süreceği P400e Plug-in Hybrid modeli, 78.000 dolara yani yaklaşık 500.000 Türk lirasına alıcılarını bekleyecek.

İngiltere'de kurulan daha sonra Hindistanlı otomobil üreticisi Tata Motors'a satılan Land Rover, 2019 senesinde elektrikli araçlar satmaya başlayacak. P400e Plug-in Hybrid adı verilen model, bir dört silindirli Ingenium gaz motorunu, bir sekiz motorlu otomatik şanzıman üzerinden bir elektrik motorunu ve 13,1 kWh'lık bir lityum-iyon pil ile birleştirecek.

Gaz motoru araca 296 beygir gücü sağlarken, elektrik motoru ise kendi başına 141 beygir gücüne sahiptir. Toplam sistem gücü, 398 beygire karşılık gelen 472 lb-ft tork değerindedir. Range Rover, aracın sıfırdan yüze 6,4 saniyede ulaştığını belirtti. Ayrıca navigasyon sistemine bir rota programladıysanız; tahmini enerji optimizasyonu, trafiğe, rota gradyanına ve güzergahın kentsel veya kırsal ortamlara göre olup olmadığını en iyi ne zaman kullanacağını belirleyecektir.

Araç için iki sürüş modu sunulacağı ifade edildi. Varsayılan olarak Paralel Hibrit modu, sürüş koşullarına bağlı olarak otomatik olarak gaz ve elektrik gücü arasında geçiş yaparak, mümkün olduğu kadar ICE Range Rover'ınkine yakın bir yol deneyimi sunacaktır. Land Rover aracın fiyatının 78.300 dolardan başlayarak özelliklerine göre 95.150 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Aradaki kur farkını ve eklenecek vergileri de düşündüğümüz zaman yeni Range Rover'ı, Türkiye sınırları içerisinde nadiren görebileceğiz gibi duruyor.