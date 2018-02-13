Range Rover Sport PHEV'in Cennet Kapısı'na Tırmandığı Video

Range Rover Sport PHEV, usta şoför Ho-Pin Tung ile 45 derece açıcı bulunan 999 basamaklı Tianmen Dağı'ndaki Cennet Kapısı'na ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Çin’in Zhangjiajie şehrinde bulunan Tianmen Dağı, zirvesinde bulunan ‘Cennet Kapısı’ adlı kaya kemeri ile oldukça ünlüdür. Öyle ki; her yıl dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce turist Tianmen Dağı’nı ziyaret etmektedir. Manzarasının mükemmel ötesi olduğunu söylememize gerek dahi yok.

Tianmen Dağı mükemmel bir manzaraya sahip olsa da zirveye ulaşmanın kolay olduğunu kimse söyleyemez. En usta şoförler dahi dağın zorlu yolunda kendilerinden şüphe edebilirler. Fakat Range Rover, hibrit SUV’si Range Rover Sport PHEV’e ve direksiyonunda duran Ho-Pin Tung’a fazlası ile güveniyordu.

Daha önce Formula E, Formula 1 ve Le Mans deneyimleri olan Ho-Pin Tung, yeni bir dünya rekoru için direksiyonun başına geçti. Amacı ise dağ yolunun başından Cennet Kapısı’na kadar tam 99 viraj bulunan yolu hızlıca geçmek ve ardından 45 derece eğimi bulunan 999 basamaklı Cennet Kapısı merdivenlerini aşarak kemere ulaşmak.

Yerlilere göre Tung’un bunu başarması imkansızdı ve muhtemelen deneme sırasında hayatını kaybedecekti. Fakat Tung, 2.0 litrelik bir Ingenium gaz motoru ve bir elektrik motoru bulunan 398 beygir gücündeki Range Rover Sport PHEV ile 999 basamağın tamamını başarı ile çıkmayı başararak yeni bir dünya rekoru kırdı.

Rekorun ardından konuşan Ho-Pin Tung oldukça heyecanlıydı. Daha önce Formula E ve Formula 1 gibi yarışlarda deneyimi olduğunu, ayrıca Le Mans’ta 24 saat boyunca yarışarak zafer elde ettiğini hatırlatan usta sürücü, Tianmen’e tırmanırken yaşadığı deneyimin kesinlikle çok daha farklı olduğunu belirtti.

Range Rover da elde edilen başarıdan memnun. Hibrit motorunun gücünü kanıtlayan şirket, Tung’un 999 basamağı başarılı bir şekilde tırmanabilmesi için elektrikli motor ile gaz motorunun aynı anda kullanıldığını söyledi. Tung’un Range Rover Sport PHEV ile elde ettiği rekoru aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.