iPhone 8'in Çıkış Tarihi Yoğunluk Sebebi İle Ertelenebilir

Güvenilir kaynaklardan yayınlanan raporlara göre iPhone 8'i almak isteyen milyonlarca insan olacağı için bu rakama yetişmek amacıyla cihazın satış tarihi biraz ertelenebilir.

iPhone 8, 12 Eylül’de duyurulacak ve muhtemelen 15 Eylül’e kadar ön siparişe açılacak, ancak yayınlanan bir rapora göre telefonun çıkmasını biraz daha bekleyebiliriz. iPhone 7S ve 7S Plus’ların tanıtıldıktan kısa süre sonra piyasaya sürüleceğini belirten raporda iPhone 8’in bu telefonlardan sonra daha ileri bir tarihte satışa çıkacağı yazıyor.

Son birkaç haftadır artan iPhone 8 arzlarından dolayı üretimin yetişememesine işaret eden bazı raporlar, bu telebin telefonun beklenenden daha geç çıkmasını sağlayacağını belirtiyor.

Her halükarda 12 Eylül’de yayınlanacak telefonun bu rapordan sonra ne zaman satışa çıkacağını bilmiyorum, ancak Wall Street Journal’ın daha önce yayınladığı bir rapora göre yoğunluk sebebi ile telefonun çıkışının en az 1 ay sonraya ertelenebileceği açıklanmıştı.

Birçok insanın yeni iPhone'u gözü kapalı bir şekilde satın alması ve her sene Apple mağazalarında kilometrelerce kuyruklar oluşması gibi olaylar, bu yıl da yaşanacakmış gibi görünüyor. Peki, sizce bir telefon veya cihazı ön siparişle veya hiç test edilmeden satın almak güvenli midir? Yorumlarınızı bekliyorum.