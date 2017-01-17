Raspberry’den Daha Küçük Olmasına Rağmen 10 Kat Daha Hızlı ‘Compute Module 3’ Geldi!

Raspberry’nin yeni nesil modeli olan Cumpute Module 3 daha küçük yapısına rağmen 10 kat daha hızlı olarak duyuruldu.

Geliştiricilerin ve mühendislerin en çok ilgi gösterdiği marka olan Raspberry, 2014 yılında duyurduğu Compute Module adlı modülü yenilerek Compute Module 3 ve Compute Module 3 Lite adındaki iki yeni modelini duyurdu.

Her iki modelinde de 1.2GHz hızındaki BCM2837 işlemcisini ve 1GB RAM kullanan Raspberry, CM3 modelinde 4GB eMMC flaş depolama barındırırken CM3 Lite modelinde SD kart desteği ile kullanıcıların tercihine bırakıyor.

Aynı zamanda Compute Module IO Board V3 adında bir kart daha piyasaya süren Raspberry Pi Foundation, DDR2 SODIMM soketi, USB, MicroUSB ve HDMI bağlantılarıyla beraber geliyor. SD kart desteğine de sahip olan CMIO3, CM3 ve CM3 Lite dışında CM1 desteğine de sahip olduğunu belirtelim.

30 Dolar fiyata sahip olan CM3 ile 25 Dolar değerindeki CM3L modelleri yılın ilerleyen zamanlarında ülkemizde de satışa başlayacaktır.