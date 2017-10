Teknoloji kurdu kullanıcıların bir çok projelerini gerçekleştirmek için kullanabilecekleri oldukça etkin bir program olan Raspberry Pi 3'ün nasıl kullanılabileceğine dair ayrıntılı bir eğitim seti.

"Ürün tanıtımı içermektedir"

Modern çağın bilgisayarları o denli güçlü ve kullanıcı dostu ki, eski bilgisayarlarda her şeyi bu denli kolay yapmanın pek de kolay olmadığı günleri hatırlamak oldukça zor. Bir zamanlar hayalimizde tasarladıklarımızı gerçekleştirebilmek için kodlama ve programlama bilgilerine ihtiyaç duyardık.

Günümüzün tıkla ve sürükle tarzında işleyen dünyasının beraberinde getirdiği rahatlık, cazip olmakla birlikte, bilgisayar dünyasında bu basitlik derecesinde üstesinden gelinebilecek çok sayıda işlem de var. Raspberry Pi 3 gibi bir mikro bilgisayarın yapabileceklerinin macerasever teknoloji hayranlarınca bu denli cazip görülmesinin nedeni de bu.

Normal fiyatı 200$’dan fazla olan ‘Komple Raspberry 3 Eğitim Seti’ni, 19$ gibi cazip bir fiyatla satın alarak, Raspberry Pi’nin sunduğu tüm özellikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Üretici zekaya sahip programcılar, masa üstü ve diz üstü bilgisayarlarda ham işlemci gücü olarak kullanılan, hayranlık veren teknoloji projelerinin çalıştırılmasında sanal beyin olma özelliği gösteren bu kredi kartı büyüklüğündeki küçük bilgisayarı kullanıyorlar.

İşin temelini kaptıktan sonra (Raspberry Pi: Full Stack ve Raspberry Pi Essentials and Extras) bu güçlü Pi işlemcisinin potansiyelini görmeye başlayacaksınız (ve tabii kendinize ait projeleri gerçekleştirme noktasına geleceksiniz).

Ev ağınızı güvenilir ve hacker saldırılarından uzak tutmak için Pi’yi nasıl kullanabileceğinizi (Wireless Penetration Testing with Kali Linux and Raspberry Pi), ev cihazlarınızı otomatikleştirmede Pi’nin katkılarını (Raspberry Pi and The Internet of Things), Raspberry Pi ile çalışan robotunuzu yapmayı (PiBot: Build Your Own Raspberry Pi Powered Robot) ve daha etkin projeler ortaya koymak için bir dizi Pi’yi birbirine bağlamayı (Cluster Pi: Build a Raspbery Pi Beowulf Cluster) öğreneceksiniz.

Ev otomasyonu, çalışır medya havuzu oluşturma, WiFi ağı genişletme, ya da kendi otonom robotunuzu oluşturma gibi konularla ilgili olarak edineceğiniz eğitimle, Raspberry Pi 3’ün hayal edemeyeceğiniz özelliklerini görebileceksiniz.

Bu tip projelere meraklı olanlar, söz konusu seti buradaki bağlantıya tıklayarak satın alabilirler. Bu arada setin İngilizce olduğunu belirtmek isteriz.