Mutfak robotu kılıklı Raspberry Pi birbirinden etkileyici yeteneklere sahip. Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihaz ile yapabileceklerinizin sınırı yok gibi gözüküyor.

Yakın zamanda piyasaya sürülen Raspberry Pi 3 board'undan en verimli şekilde nasıl faydalanılabilir? Pi 3 ile Linux destekli bir telefon, bir router, bir drone katili ve çok daha fazlasını üretebilirsiniz. Siz ve arkadaşlarınızın akıllı telefonlarınızı kullanarak açabilecekleri bir akıllı kapı kilidi geliştirmeye ne dersiniz? Üstelik kapının yakınında olmanız dahi gerekmez.

Söz konusu mimari, YouTuber Hacker House tarafından video servisine yüklendi. Videoda açıkladığına göre, akıllı telefonla çalışan kilit, mevcut kilit ayarı olmadan çalışabiliyor.

Öncelikli ihtiyacımız Blynk adındaki küçük ve özel bir uygulama. Ekip, kullanıcı adı ve parola gerektiren özel mimarinin yardımıyla, tek bir kapı kilidini kontrol etmek için birçok akıllı telefonun kullanılabileceği iddiasında. Uygulama ayrıca cihazlara kilit açılma bildirimleri gönderiyor. Bununla birlikte bir WiFi bağlantısı şart. Ancak bu şekilde eskiden akılsız olan kapımız akıllı cihazlarla iletişim kurabiliyor.

Peki Raspberry Pi ile çalışan otomatik kapı kilidi nasıl hazırlanıyor?

İhtiyaç Listesi:

1 x Raspberry Pi 3

1 × Tower Pro MG995R Yüksek Torklu Servo,

1 × Kırmızı, 3 mm LED Işık

1 × Mini İtmeli Düğme Anahtarı

5 × Şarj Teli

1 × Tutkal

1 x Dış Ortam Montaj Bandı

1 × 1/4 "MDF Kurulumu” (İsteğe Bağlı)

Videodaki güzergahı izleyip, bu tür bir akıllı kapı kilidini kolayca üretmeniz mümkün. 3 boyutlu yazıcılar da size, daha keyifli bir deneyim için yardımcı olabilir. Kapı kilidi şifreleme algoritması için şu Github bağlantısını kullanmanızı öneriyoruz.