Raspberry’nin yeni modeli Raspberry Pi 3 Model B+ tanıtıldı. Yeni model, eskiye göre çok daha iyi WiFi desteği sunuyor.

Kocaman bilgisayarlardan ziyade, bir akıllı telefon boyutunda olan küçük bilgisayarlara geçiş evresindeyiz. Günümüzde hala güçlü bir bilgisayar için geniş bir alan gerekiyor olsa da, Raspberry, bu olguyu zaman içinde yok etmek istiyor. Uzun süredir yeni bilgisayar üretmeyen Raspberry, bu uzun bekleyişin ardından yeni Raspberry Pi 3 Model B+ modelini duyurdu.

2016’da duyurulan Raspberry Pi 3 Model B’ye göre özellikle kablolu ve kablosuz internet bağlantısı noktasında gelişme sağlıyor. Eski modele göre işlemci hızında 200 MHz’lik bir artış yakalayan Raspberry Pi 3 Model B+, kablolu ve kablosuz bağlantı noktasında önceki modele göre 3 kat daha hızlı çıkış sunabiliyor.

Raspberry Pi 3 Model B+’ın donanım özellikleri şu şekilde:

1.4 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemci (64-bit)

Çift bant 802.11ac Kablosuz LAN

Bluetooth 4.2 desteği

USB 2.0 üzerinden Gigabit Ethernet desteği

PoE HAT ile Ethernet üzerinden güç desteği

USB Yığın depolama önyüklemesi

Raspberry Pi 3 Model B+’da bulunan 5 Ghz’lik WiFi desteğinin, nesnelerin interneti (IoT) için varsayılan hale gelmeye başlayan 2.4 Ghz’dan kurtulmasını sağlaması bekleniyor. Yalnızca bilgisayar olarak kullanılmasının yanında çeşitli nesnelerle entegre bir şekilde çalışmasını da sağlayabileceğiniz Raspberry Pi Model 3 B+, bir önceki modeliyle aynı fiyattan satışa sunuluyor. 35 dolardan satışa çıkacak mini bilgisayar, üzerinde bulunan HDMI, USB gibi çıkışları sayesinde bir monitöre bağlayıp internetteki tüm aktivitelerinizi gerçekleştirmenize olanak tanıyor.