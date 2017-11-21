Hherhangi bir nesne kullanılarak üretilen ve PC'nin ekranında gezinen bu tuhaf yaratıklar sürekli olarak izlendiklerinde açıklaması zor bir hipnoz etkisine neden oluyorlar.

Telefonunuzu şöyle bir kurcalayacak olursanız kesinlikle arada bir kullandığınız bir dizi favori uygulama bulursunuz. Rastgele şekil ve desen kullanarak sonsuz sayıda tuhaf karakterler üreten ‘Random Access Character’ adlı PC ve Mac uygulaması da benzeri bir kaderi paylaşabilir. Tabii söz konusu karakterleri ekranınızda gezinirken seyretmekten yorulduğunuz zaman.

Bilgisayara önünüze gelen bir uygulamayı yüklemekte aceleci davranıyor olmanızı anlayabiliyoruz. Özellikle de oynadığınızda hoşunuza gittiyse, işlem esnasında ürettiğiniz karakterleri Imgur’daki albüme yükleyerek iş yerinde zaman harcıyor da olabilirsiniz.

Bu karakterlerin yapıldığı gelişigüzel olarak üretilen nesneler yastıktan televizyona, hatta yaya kadar herhangi bir şey olabiliyor. Özellikle bir tanesi oldukça ilgi çekici. Televizyonlardan yapılma ayaklarıyla yürümeye çalışan bu karakteri izlemenin açıklanamaz, tuhaf bir büyüsü var. Siz de yeterince ilgilenecek olursanız, bizimle aynı düşünceyi paylaşacağınıza eminiz.