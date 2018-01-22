200'den Fazla Hap İçin Ölümsüz Olacağına İnanan Bilim İnsanı

Ölümsüzlük olayına kafayı fazlasıyla takan Amerikalı bilim insanı Ray Kurzweil’in bu olayla ilgili oldukça ilginç düşünceleri bulunuyor.

Ray Kurzweil, 69 yaşına gelmiş ABD doğumlu bir bilim insanıdır. Teknolojik tekillilik ve ölümsüzlük konularına fazlasıyla takık olan bilim insanı, öncelikle ölümsüzlük üzerine uzun süre kafa yorsa da bunun gerçekleşmeyecek olduğunu anlamış olacak ki daha sonraki odak noktası, dünyada olabildiğince daha uzun süre kalmak. Bunun için de bu zamana kadar duyabileceğiniz en garip yöntemlerden bir tanesini denemeye koyulmuş.

Söylenenlere göre kendisi ölüme meydan okumak amacıyla her gün 200’den fazla tablet şeklinde vitamin hapı alıyormuş. Normal şartlarda böyle bir eylemde bulunan kişi intihar vakasıyla gözlem altına alınır ve direkt olarak midesi yıkanır. Fakat Kurzweil, alacağı hapları organize etmek için 3 kişiyi işe dahi almış.

Ölümsüzlüğün üzerine fazla durmasının bir sebebi olmalı tabii. Kendisi tam da yavaş yavaş iletişim kurmaya başladığı babasını bir kalp sorunu nedeniyle erken yaşta kaybetmiş. Babasından kalan mirası da ‘tekillik’ teknolojisini kavramaya yönelik çalışmalar üzerinde kullanmış. Hatta bununla ilgili 2005 yılında bir TED konuşması dahi bulunuyor. Dilerseniz şuraya tıklayarak Kurzweil’in konuşmasını tam uyumlu Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.