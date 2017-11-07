Ray Kurzweil: Yapay Zeka İnsanlığı Ele Geçirmeyecek!

Google'ın baş mühendisi ve ünlü fütürist Ray Kurzweil, yapay zekanın insanın yerini almayacağını aksine onu geliştireceğini söyledi.

Yapay zekanın toplumsal fayda sağlayıp sağlamayacağı ya da insanlığın geleceği açısından iyi bir gelişme olup olmayacağı bilim insanları tarafından sürekli tartışılıyor. Bildiğiniz gibi yapay zekanın geliştirilme çalışmalarına en çok karşı çıkan da Ünlü fizikçi ve astronom Stephen Hawking. Hawking, yapay zekaya sahip robotların gelecekte insanlığın sonunu getireceğini vurguluyor.

Ayrıca bu konuda korku senaryoları yazan sadece Hawking değil, ünlü bilim insanı Elon Musk da yapay zekayla ilgili uyarılarda bulunuyor. Musk, yapay zekanın insanlık için en büyük tehlike olabileceğini söylüyor. Ancak bazı uzmanlar ise bunun tam tersini düşünüyor. Bunların başında Google'ın mühendislik müdürü ve önemli fütürist Ray Kurzweil geliyor. Kurzweil, teknolojinin tekil şahısların beklediği gibi gitmeyeceğini belirtiyor.

Cuma günü Washington DC'deki Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) yapay zekanın geleceğini tartışan Kurzweil, yapay zekanın varoluşsal problemleri barındırabileceğini ancak isanlığın bunu aşabileceğini söyledi. Ray Kurzweil, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin daima doğal riskler barındırabileceğini ancak bunun bir tehdit olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtti. Kurzweil, "Teknoloji her zaman iki uçlu bir kılıç olmuştur." örneğini kullanarak ateşin bizi sıcak tuttuğunu yiyeceklerimizi pişirdiğini ancak evlerimizi de yaktığını kaydetti. Ayrıca Kurzweil, İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon insanın ölmesinde teknolojinin büyük payının olduğunu vurguladı.

Yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin insanların işini elinden alacağı yönündeki söylentilere de değinen Google'ın baş mühendisi, kaybedilen işlerin olabileceğini ancak yeni iş kollarının da açılacağını savundu. Bu iş kollarının ise henüz icat edilmedikleri için bilinmediğini söyledi. Yapay zekanın da önceki teknolojiler gibi insanlara faydalı olacağını söylen Kurzweil, görüşünün yapay zekanın insanlığın yerini almayacağını aksine onu geliştireceği yönünde olduğunu söyledi ve "Zaten yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kurzweil'in Dünyası: Makinelerle Yaşamak

Ray Kurzweil, yukarıda da belirttiğimiz gibi yapay zekanın insanın yerini almayacağını hatta onun yeteneklerini geliştireceğini söylüyor. Ögörülerde bulunan ünlü fütürist, 2030 yılında melez bir yapay zekanın kullanılmaya başlayacağını öne sürüyor. Ayrıca Kurzweil, yine 2030 yılında minik robot implantlar sayesinde insanların bulut tabanlı bilgisayarlara bağlanabileceğini ve bu durumun insan evriminin bir parçası olduğunu iddia ediyor. Kurzweil'in bir başka 2030 öngörüsü ise vücudumuza yerleştirileceği söylenen nanobotlar.

Kısacası Kurzweil, tam manasıyla insanların yakın gelecekte bir yarı tanrı olacağını söylüyor; yemek, içmek ya da herhangi bir insanal ihtiyaç veya hastalık gibi sorunların ortadan kalkacağını ve bunun da insan evriminin bir sonraki aşaması olduğunu düşünüyor. Kurzweil, insanların daha kolay öğrenebildiği ve daha sağlıklı olabildiği bir dünyayı hayal ediyor. Burada şu soruyu sormak gerekiyor sanırım, bu öngörüler bağlamında hala insan mıyız? Siz ne düşünüyorsunuz?