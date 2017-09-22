Razer, 2017 Sonuna Kadar Mobil Cihazını Tanıtacak!

Razer'ın CEO'su tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket şu anda oyun ve eğlence eğırlıklı mobil bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Oyun donanımı denildiğinde aklımıza ilk gelen firmalardan birisi olan Razer, yine bomba bir haberle birlikte geliyor. Razer CEO’su Min-Liang Tan, CNBC’ye yaptığı açıklamada şirketin yılsonuna kadar duyuracağı bir mobil cihaz üzerinde çalıştığını onayladı.

Tan’ın yaptığı röportajda, oyun ve eğlence üzerine odaklanacak bir mobil cihazın geliştirildiği açıklandı. Cihazın şu anda neye benzediği, ne gibi özellikleri olduğu bilinmiyor, ancak el konsolları ile mobil cihazları birleştirerek ortaya yine oyunun ağırlıkta olduğu bir cihaz çıkması bekleniyor.

Cihazın resmi duyurusunu yıl sonunda yapacaklarını belirten Tan, yapılan duyurudan gelen tepkilere göre yollarına devam edeceklerini açıkladı. Bu konuda en büyük engel, şirketin şu anda nakit üretmekte zorlanması oldu. Geçen sene THX, Ouya ve Nextbit’i satın alan firma, bu firmalardan çok büyük destekler alacak olmasına rağmen sağlam paralar harcamıştı.

Şu an için cihaz hakkında pek bir bilgim yok, ancak Razer her zaman yaptığı gibi kendi oyuncu kitlesine uygun, kullanışlı bir cihaz çıkaracaktır.