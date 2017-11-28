Razer, Daha Fazla Pil İçin mm Kulaklık Girişinden Vazgeçti

Razer, duyurduğu akıllı telefonu Razer Phone'da 3.5 mm kulaklık girişinin neden bulunmadığını açıkladı.

Razer CEO’su Min-Liang Tan, yakında çıkmaya hazırlanan yeni telefonları hakkında bazı açıklamalar yaptı. Daha önce telefonun bazı özelliklerini açıklamayı ihmal etmeyen CEO, şimdi de 3.5mm’lik kulaklık girişinin bulunmayacağını açıkladı. Tan, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kulaklık jakını çıkartarak, pil boyutunu önemli derecede artırmayı başardık(500 mAh fazladan eklendi). Bu alan sayesinde performansı geliştirmek için daha fazla alan kalıyor. Razer’ın yakında çıkacak telefonunda, 24-Bit THX sertifikalı DAC adaptörü bulunuyor. Bu sayede son derece kaliteli ses elde edebiliyoruz. Bu da temel olarak, analog kulaklar takmak isteyenler için daha kaliteli kulaklık sesi veriyoruz demektir.”

Ayrıca özel bataryanın nakliye işlemlerini geciktirdiğini ve fiyatların arttığını söyleyen Tan, daha büyük bir pil, üstün kulaklık kalitesi ve daha iyi bir performans verecek telefonda 24-bit adaptör bulunacağını söyledi.

Peki, sizce telefonda 3.5 mm kulaklık girişi olmaması kabul edilebilir bir şey mi, yoksa toplum olarak henüz böyle şeylere hazır değil miyiz? Yorumlarınızı bekliyorum.