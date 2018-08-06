Razer Phone 2'nin Ne Zaman Tanıtılacağını Açıklandı

Bir oyun fuarı sırasında açıklamalarda bulunan Razer Global Başkan Yardımcısı, Razer Phone 2'nin Qualcomm'un en yeni işlemcisi ile yıl sonunda oyuncular ile buluşabileceğini söyledi.

Dünyanın oyuncu odaklı ilk akıllı telefonu olan Razer Phone, geçtiğimiz yılın sonlarında resmi olarak duyurulmuştu. Oyun teknolojileri açısından çok önemli bir özelliğe sahip olmayan Razer Phone, yine de 120Hz ekranlı ilk akıllı telefon olarak oyunculara ya akıcı grafiklerle oyun oynama imkanı sunmuştu.

Razer Phone, güçlü bir donanıma ve iyi optimize edilmiş bir yazılıma sahip olmasına rağmen Samsung Galaxy S9, OnePlus 6, LG G7 ThinQ ve Huawei P20 Pro gibi amiral gemisi akıllı telefonların yanında yeterince güçlü bir duruş sergileyemedi. Zira Razer Phone, oyuncu odaklı bir telefon olarak bu cihazlardan ‘çok daha’ iyi bir oyun deneyimini sunmuyordu.

Yine de bu durum Razer’in pes etmesine neden olmadı. Şirket, Razer Phone’un kısmi başarısını bir fırsat olarak değerlendirdi ve piyasanın isteklerini görmüş oldu. Razer Global Başkan Yardımcısı olan Chen Xiaoping, Çin'de düzenlenen ChinaJoy 2018 sırasında yeni bir Razer Phone’un yıl sonunda mobil oyuncular ile buluşabileceğini söyledi.

Xiaoping’in yeni Razer Phone’un Qualcomm’un en yeni işlemcisine sahip olacağını dile getirdi. Qualcomm’un piyasada bulunan en yeni işlemcisi Snapdragon 845 ancak şirketin 2018 sonuna kadar Snapdragon 855’i tanıtma ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle Razer Phone 2’nin hangi işlemciye sahip olacağını şu an için tahmin edemiyoruz.