Bir Razer Efsanesi BlackWidow Yenilendi: Karşınızda BlackWidow Chroma V2!

Yeni Razer BlackWidow Chroma V2 mekanik oyuncu klavye serisi, yeni tuş opsiyonu, manyetik bilek yaslama bölümü ve görünümündeki geliştirmelerle geldi.

Oyuncular için önde gelen global yaşam tarzı markası Razer, ünlü klavye serisinde yepyeni Razer BlackWidow Chroma V2 mekanik oyuncu klavyesi ile başlayan büyük yenilenme hareketini duyurdu.

İlk olarak 2010 yılında duyurulmuş olan ve o günden bu yana en popüler gaming klavyelerinden biri haline gelen Razer BlackWidow’un yenilenmiş hali olan Razer BlackWidow V2, Razer üretimi Green ve Orange Switch seçenekleriyle gelirken bu sefer de “Razer Yellow Switch” ile farklılaşıyor.

Doğrusal ve sessiz tasarımı ve tuşlar arasındaki mesafenin azaltılmış olması tuşların her zamankinden daha hızlı basılmasını olanak sağlarken bu yeni switchin duygusu ve özellikleri, bir maç boyunca belirli tuşlara binlerce kez basmak zorunda kalan FPS ve MOBA oyuncuları düşünülerek tasarlandığı belirtiliyor.

Razer Yellow switch, tıpkı Green ve Orange versiyonları gibi, 80 milyon basışa kadar tuş ömrüyle sunarken, Razer BlackWidow V2’nin sunduğu konfor da dayanıklılığı ile eş orantılı. Yeni eklenen manyetik bilek yaslama bölümü opsiyonel olarak BlackWidow V2 klavyenin alt kısmına takılabiliyor ve oyun maratonları boyunca oyuncuların rahat hissetmesine yardımcı olacak.

Razer BlackWidow Chroma V2 klavyeler, cihazlar arası senkronize edilebilen ayarlanabilir aydınlatma özellikleri sunan ve bir Razer klasiği haline gelen Razer Chroma aydınlatmalarına da sahip. Bu sayede her biri alttan ayrı ayrı aydınlatılabilen tuşlara oyuncular 16.8 milyon renk seçeneği ve sınırsız efekt arasından seçim yapabilecekler.

Şu anda 200 Euro fiyatıyla satışına başlanan Razer BlackWidow V2’nin önümüzdeki aylarda Türkiye pazarında da satışı bekleniyor.