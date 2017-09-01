Razer'ın yeni opsiyonel dizüstü bilgisayarı, takım elbisenin hatlarına sahip güçlü bir oyun bilgisayarı.

Oyun donanımı denildiğinde ilk akla gelen firmalardan birisi olan Razer, yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Blade Stealth ismi ile duyurulan bilgisayar, metalik gri görünümü ile bilgisayara takım elbise giydirilmiş gibi bir görünümü sunuyor.

Tamamen siyah, dış ve arkadan aydınlatmalı tasarımı ile çok güzel bir görünümü olan bilgisayar, chroma aydınlatmalı klavyesi ile “oyuncu” kitlesini sevindirmeye devam ediyor.

Blade Stealth yalnızca tasarım olarak değil, performans olarak da son derece başarılı sonuçlar vaat ediyor. 2.7 GHz(2.9 Turbo) i7-7500U işlemci, 16GB RAM ve 256 GB SSD ile birlikte gelen cihaz, 13 inçlik QHD+IGZO dokunmatik ekranı ile pek çok işi aynı anda yapmanıza olanak tanıyacak 3200 x 1800 çözünürlüklü ekranıyla en net görüntü deneyimi sunmayı hedefliyor.

Windows 10 Ultra ile gelen Blade Stealth, Razer’ın yeni yeni sunmaya başladığı opsiyonel sistem sayesinde istediğiniz GPU’yu satın almanızı sağlayabiliyor. Bütçenize göre 1050 Ti’dan 1080 Ti’ya kadar çok geniş bir alanda ekran kartı seçebiliyorsunuz.

Bu yeni sistem, son zamanlarda popülerliğini yitirmeye başlayan dizüstü bilgisayarları yeniden gündeme oturtabilir. Toplama bilgisayar gibi dizüstü toplayabilmenizi sağlayan Razer, oyuncuları düşünmeye devam ediyor.