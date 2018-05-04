Razer Bütçe Dostu Oyuncu Faresi - Abyssus Essential

Daha iyi bir oyun deneyimi için oyuncu ekipmanlarının şart olduğunu düşünenler için uygun fiyatlı yeni Razer Abyssus Essential tanıtıldı.

Oyun ekipmanları denince akla ilk gelen marka olan Razer, yen bütçe dostu oyuncu faresi Abyssus Essential’ı tanıttı. Her türlü oyun ve diğer ihtiyacı karşılamak için tasarlanan Abyssus Essential, fiyatı ile de sıradan bir oyuncu faresine göre oldukça erişilebilir.

Abyssus Essential teknik olarak yeni bir ürün değil. Razer, aynı ürünü daha önce Jugan adı ile Çin’de piyasaya sürmüştü fakat ürünü global pazara sürerken Abyssus Essential adı ile yeniden markalaştırdı.

Abyssus Essential, Razer’in Chroma sistemine sahip. Bu da cihazın oyundaki farklı olaylara farklı tepkiler vereceği anlamına geliyor. 7200 DPI optik sensörünün bulunduğu cihaz, tasarım olarak hem sol hem de sağ elini kullanan oyunculara uygun.

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Abyssus Essential, yalnızca 50 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Global anlamda uygun fiyatlı olsa da dolar kuru, Türkiye için çok da uygun fiyatlı olmasını engelliyor. Yine de bir tane satın almak isterseniz Razer’in web sitesini ziyaret edebilirsiniz.