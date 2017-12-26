Razer'ın Singapur'lu CEO'su Tan Min-Liang, bir talihsizlik sonucu kendisine hediye edilen Razer klavyesi çalınan Avusturyalı genç bir oyuncuya, çalınan klavyesini daha bir gün dahi olmadan, kendisine ulaşıp gönderdi.

Eğer Twitter hesabını takip ediyorsanız, Tan Min-Liang'ın Twitter'dan kendisini takip eden müşterileriyle fazlasıyla içli dışlı olduğunu görebilirsiniz. İster bir PR çalışması olsun, ister kendi içinden gelsin takipçilerinin fazlasıyla hoşuna giden bu durum sosyal mecradan taşıp bu kez Min-Liang'ın kişisel bir jestine dönüştü.

Avusturalya menşeli Manly Daily gazetesinin haberine göre, bir grup hırsız 21 Aralık gecesinde Sydney'de bir ailenin evine daldı. Daha sonrasında evin zemin katındaki kilitli garaja da sızan bu hırsızlar, bir çok eşyayla birlikte Adela Courteille isimli kadının, çocukları için satın aldığı yılbaşı hediyelerini çaldı. Bu hediyelerin arasında, oğlu Callum için aldığı Razer klavye de mevcuttu.

Olayın ve haberin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine karşın Tan Min-Liang konuyla ilgili şöyle bir tweet attı:

"Avusturalya'dan herhangi biri bu haberin sahibi ile birlikte bana ulaşabilir mi? Ulaşırsa çocuğun Razer klavyesine ulaşmasını sağlamak istiyorum." şeklindeki tweet üzerine, Razer'ın ülkedeki çalışanlarından biri CEO'ya ulaştı ve süreç başlamış oldu. Tam 1 gün sonra, Tan Min-Liang oyuncuya sadece klavyesini değil, full paket bir oyuncu takımı yolladı.

Hediye edilen paket Razer imzalı fare, klavye, mouse-pad ve kulaklık içeriyor. Başta da belirttiğimiz gibi belki bir PR çalışması ama zaten milyar dolarlık bir şirket olan Razer, bu davranışı ile oyuncuların gözünde bir kademe daha büyümüştür diye düşünüyorum.