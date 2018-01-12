Razer CES 2018 İçin Masa Büyüklüğünde Mekanik Klavye Üretti!

Razer ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan CES 2018 için, masa boyutunda ve çalışan bir mekanik klavye üretti!

Mekanik klavyeler, özellikle de son dönemlerde oyuncuların birinci tercihi olsalarda, aslında oldukça eski bir teknoloji. Aslında üretilmesi elektronik klavyelere göre çok daha fazla ucuz olsa da, Razer gibi markalar özellikle de oyuncu ekipmanlarını özel geliştirerek, bir nebze pahalıya da satıyorlar. Yine de kişisel olarak bu tip paraları vermeyi bende saçma bulsam da, Razer'ın bir çok oyuncu klavyesini görünce bir "keşke.." çekmiyor değilim.

Tabii ABD'nin Los Angeles eyaletinde düzenlenen Consumer Electronics Show 2018 (CES 2018)'in gelmesiyle birlikte bir çok firma kendi standlarında oldukça ilginç teknolojilerini tanıttılar. Ancak çoğu haber sitesinin gözünden kaçsa da, CES 2018'in gizli yıldızı, bizce Razer'ın sadece standında sergilemek için ürettiği ve gerçekten çalışan masa boyutundaki dev mekanik klavye oldu.

Razer'ın Chroma serisi klavyelerindeki neredeyse tüm özelliklere sahip olan dev klavye, yine Chroma serilerindeki ışık değiştirme gibi özelliklere de sahip. Ancak sadece sergilenmek için üretilen ürün satışa çıkmayacak. Razer'ın yetkilileri de, dev klavyenin seri üretiminin çok zor olacağını ve dev bir mekanik klavyeye sahip olmak isteyecek müşterilerin sayısının çok da fazla olmayacağını belirtmişler.

Seri üretim konusunda haklı olabilirler. Ancak "bu devasa şeye sahip olmak isteyecek müşterileri bulamama" konusunda oldukça yanılıyorlar. Bence bu dev klavyeyle bilgisayara Ctrl+Alt+Delete atmak ya da araba yarışı oynamak oldukça keyifli olabilirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey satılığa çıksa, almak ister miydiniz?