Razer - Masaüstü GPU'ları Dizüstülere Bağlayan Cihaz Core X

Bilgisayarlarımızın aylar içerisinde modası geçen ekran kartlarına hep dışarıdan bir destek sağlamak istedik. Çünkü bunu HDD ya da SSD gibi depolama aygıtları için hafıza konusunda zaten yapıyorduk, ancak ekran kartı (GPU) söz konusu olduğunda yapamıyorduk. Razer yaptı: Core X ile tanışın.

Masaüstü gücüne sahip olan taşınabilir bir dizüstü bilgisayarını kim istemez? Bunun için sadece oyuncu olup oyun bilgisayarına sahip olmaya gerek yoktur. Yüksek performansı herkes sever. Hani hep o hayallerini kurduğumuz harici ekran kartlarıyla bilgisayarımızı güçlendirecek donanımlar vardı ya, Razer tam da böyle bir ürün çıkarttı. Üstelik bu cihaz, firmanın en uygun fiyatlı performans ürünlerinden birisi oldu.

Bilgisayarınıza harici olarak bağlanıp, ekstra ekran kartı gücü sağlayacak Core X tam olarak böyle görünüyor:

Teorik olarak bakıldığında, masaüstü bilgisayarın gücüyle bir dizüstü bilgisayarın taşınabilirliği arasındaki en büyük bağlantı ürünü olan Core X, USB bağlantısıyla dizüstülere bağlanıyor. İçinde bulunan GPU, dizüstü bilgisayarınızın taşınabilirliğinden ödün vermeden onu güçlendiriyor. Dışarıda kullandığınız sıradan bilgisayarınızı bu cihaz sayesinde, evinizde bir oyun makinesine dönüştürebiliyorsunuz.

Core X’in içinde üç adet GPU yuvası bulunuyor. Bu yuvalara, masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış üç farklı ekran kartını aynı anda takabiliyorsunuz. Cihazın içerisinde ayrıca 650W’lık bir güç kaynağı bulunuyor. Bu sayede dizüstü bilgisayarınızın enerji konusunda Core X ile ilişkisi kesilmiş oluyor.

Razer’ın içinde ekran kartı bulunmayan Core X için 299 ABD doları etiket belirlediği açıklandı. Elbette bu ara birimin içine kullanıcı olarak bizler istediğimiz ekran kartlarını takabileceğiz. Dolayısıyla toplam maliyet, tercihlerimize göre artacak.

Masaüstü ekran kartlarını dizüstüler için kullanmak nice oyuncunun hayalleri arasında bulunuyordu. Core X bunu gerçekleştirse de şu sıralar bir oyuncu bilgisayarı kurmak da Core X ile güçlendirmek de dolar kurunun yükselişinden dolayı çok yüksek maliyete neden oluyor.